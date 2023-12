Dove vedere Inter - Lecce in TV e Streaming

Oggi, 23 dicembre, alle ore 18:00 si scontreranno Inter e Lecce presso lo stadio San Siro di Milano. Il match è valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, l'Inter è chiamata a una reazione immediata contro il Lecce in campionato. La squadra nerazzurra è in cerca della quarta vittoria consecutiva in Serie A, affrontando un avversario che, nell'ultimo turno, ha ritrovato il gusto dei tre punti dopo quasi tre mesi di digiuno.

L'Inter ha storicamente la meglio contro il Lecce, avendo vinto 26 degli 34 incontri precedenti e segnato ben 79 reti contro di loro in Serie A. In particolare, nelle gare casalinghe contro il Lecce, l'Inter ha un record praticamente perfetto, avendo vinto 16 delle 17 partite giocate in casa contro i pugliesi.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 4 novembre, alle 20:45 in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 231) e Sky Sport (canale 251). Se non avete un abbonamento a Sky, potreste pensare di approfittare dell'offerta che vi permetterà di ottenere i pacchetti Sky TV e Sky Calcio a soli 14,90€ al mese per 18 mesi.

Inoltre, potrete seguire il match in streaming sulle app di DAZN, SkyGo e NOW: su quest'ultima vi basterà scegliere il Pass Sport per seguire la Serie A TIM, le Coppe Europee e tanti altri campionati. Vi ricordiamo che le app sono accessibili da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Inter - Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda.

Come vedere Inter - Lecce se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.