Dove vedere Inter - Verona in TV e streaming

Oggi, 6 gennaio, alle ore 12:30 si scontreranno Inter ed Hellas Verona presso lo stadio San Siro di Milano. Il match è valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

L’Inter ha avviato la stagione con l’ambizione di conquistare nuovamente il titolo, che rappresenterebbe il ventesimo scudetto e la tanto desiderata seconda stella. Attualmente, la squadra di Inzaghi sta dimostrando un rendimento notevole, come evidenziato dalla leadership in classifica con 45 punti, con un vantaggio di due punti sulla seconda classificata Juventus e di nove punti sul Milan. Nel recente turno di gioco, l'Inter ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Genoa.

L’Hellas Verona, d'altra parte, mira a garantirsi la permanenza in Serie A dopo aver rischiato la retrocessione la stagione precedente. La squadra scaligera ha ottenuto la salvezza vincendo lo spareggio contro lo Spezia. Sulla panchina, è avvenuto un cambio con l'arrivo di Baroni al posto di Zafferoni. Il rendimento della squadra finora è stato altalenante, come indicato dalla posizione attuale al quart'ultimo posto con 14 punti, al limite della zona retrocessione. Nel recente turno di gioco, l'Hellas Verona ha subito una sconfitta per 1-0 in casa contro la Salernitana.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV oggi, 6 gennaio, alle 12:30 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Inter - Hellas Verona

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

Verona (4-3-3): Montipò; Terracciano, Hien, Dawidowicz, Tchatchoua; Hongla, Folorunsho, Duda; Ngonge, Djuric, Saponara.

Come vedere Inter - Hellas Verona se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.