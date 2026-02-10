San Valentino è alle porte e IBS vi invita a vivere questo giorno in modo originale, combinando creatività e sentimento. Non parliamo solo di libri: questa volta potrete esprimere l’affetto attraverso i mattoncini LEGO! Per l’occasione, approfittate dello sconto del 15% su una selezione di set LEGO dal tema romantico, pensati per trasformare ogni costruzione in un gesto d’amore concreto. Che vogliate sorprendere il partner, regalare un momento speciale a un amico o dedicarvi un’esperienza unica, i LEGO vi permettono di creare qualcosa di speciale e duraturo, pezzo dopo pezzo.

Vedi offerte su IBS

Ogni set diventa un’occasione per condividere tempo di qualità e creare ricordi indelebili. Potrete costruire insieme al vostro partner, divertirvi con amici o persino concedervi un momento di relax personale, trasformando ogni mattoncino in un simbolo di cura e attenzione. I LEGO non sono solo un gioco: sono strumenti per coltivare la creatività e celebrare l’affetto in modo tangibile, facendo sì che ogni costruzione rappresenti un ricordo speciale da custodire nel tempo.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità, perché l’offerta è valida solo fino al 15 febbraio. È il momento ideale per sorprendere chi amate con un regalo originale, creativo e divertente, diverso dai soliti pensieri. Ricordate inoltre che per ogni ordine sarà possibile inserire un massimo di 3 pezzi per ogni prodotto presente nell’offerta, così potrete scegliere più set senza rinunciare alla varietà e alla fantasia, costruendo esperienze memorabili da condividere.

Trasformate questo San Valentino in un’occasione unica per ridere, costruire e condividere emozioni. Ogni mattoncino può diventare un piccolo gesto d’amore, un momento di complicità o un ricordo da custodire. Con i set LEGO selezionati da IBS, potrete dare forma ai vostri sentimenti e creare un’esperienza che resterà nel cuore: approfittate dello sconto e iniziate a costruire il vostro amore, un mattoncino alla volta!

