La partita tra Juventus e Cagliari, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino domenica 6 ottobre 2024, con calcio d'inizio alle ore 12:30. Analizzando le statistiche recenti tra queste due squadre in Serie A, emerge un quadro che evidenzia una netta supremazia della Juventus nei confronti del Cagliari. I bianconeri hanno infatti inanellato una serie impressionante di sette vittorie casalinghe consecutive contro i sardi, mantenendo la porta inviolata in ben cinque di questi incontri. Questa striscia positiva è tra le più lunghe per la Juventus contro le squadre attualmente in Serie A, superata solo dalla serie di dieci vittorie consecutive in casa contro il Venezia.

Dove vedere Juventus - Cagliari in TV e streaming

La partita Juventus - Cagliari prevista per le 12:30 del 6 ottobre sarà in esclusiva DAZN, con inizio alle 12:00. Non c'è quindi momento migliore per approfittare della promozione valida solo per questo week-end di abbonarsi a soli 19,99€ al mese per i primi tre mesi scegliendo il piano annuale!

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: La Juventus sta vivendo un inizio di stagione straordinario, soprattutto dal punto di vista difensivo. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, i bianconeri hanno chiuso le prime sei partite di campionato senza subire alcun gol, stabilendo un record di 540 minuti di imbattibilità dall'inizio del torneo nell'era dei tre punti a vittoria. La Juventus ha la possibilità di diventare solo la quarta squadra nella storia della Serie A a mantenere la porta inviolata nelle prime sette partite.

Situazione Cagliari: Il Cagliari sta mostrando segni di miglioramento rispetto alle ultime stagioni in Serie A. Dopo la vittoria a Parma, i sardi sono saliti a quota cinque punti in classifica, un risultato nettamente migliore rispetto ai due punti raccolti nelle prime sei giornate delle stagioni 2023/24 e 2021/22.

Probabili formazioni Juventus - Cagliari

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Come vedere Juventus - Cagliari dall'estero

Per i tifosi della Juventus e del Cagliari che si trovano all'estero ma desiderano seguire questo atteso incontro di Serie A, esiste un metodo efficace per vedere la partita in diretta. L'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità può offrire la soluzione ideale per superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.