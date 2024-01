Si tratta del preludio al grande scontro della prossima settimana tra le prime due squadre in classifica. Alle 18 di oggi, sabato 27 gennaio, durante la 22ª giornata di campionato, si terrà all'Allianz Stadium la partita tra Juventus ed Empoli, con i bianconeri attualmente in prima posizione e i toscani in penultima posizione. L'arbitro designato per dirigere l'incontro è Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti L. Rossi e C. Rossi. Il quarto ufficiale sarà Prontera, mentre al VAR ci saranno Doveri e Valeri come assistente.

Dove vedere Juventus - Empoli in TV e streaming

La partita tra Juventus ed Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Stefano Borghi si occuperà della telecronaca, mentre Massimo Ambrosini fornirà il commento tecnico. Per coloro che preferiscono lo streaming, la partita sarà disponibile sull'app e sul sito web di DAZN. In alternativa, gli abbonati a Sky potranno seguire il match sul canale Zona Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juve: La squadra guidata da Allegri ha concluso la prima settimana in vetta alla classifica, beneficiando anche del rinvio della partita dell'Inter, impegnata nella Supercoppa lo scorso fine settimana. Questo ha consentito alla Juventus di accumulare al momento una partita in più rispetto ai nerazzurri. Attualmente, la Juventus è in vantaggio di un punto rispetto all'Inter. Il 4 febbraio, i bianconeri si scontreranno proprio in casa degli interisti. La Juventus arriva all'incontro contro l'Empoli dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive e ben 12 vittorie nelle ultime 14 partite.

Situazione Empoli: Il team toscano arriva da una vittoria per 3-0 in casa contro il Monza, nella prima partita dopo il cambio di allenatore da Aurelio Andreazzoli a Davide Nicola. La vittoria mancava all'Empoli da due mesi e mezzo, durante i quali la squadra ha registrato cinque sconfitte e tre pareggi. Nella stagione in corso, gli azzurri hanno ottenuto solo due vittorie in trasferta.

Probabili formazioni Juventus - Empoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

Come vedere Juventus - Empoli dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.