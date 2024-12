La sfida tra Juventus e Fiorentina, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 29 dicembre alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Gli ultimi precedenti mostrano una serie di incontri estremamente equilibrati e con pochi gol.

La Fiorentina ha mantenuto una solida fase difensiva contro i bianconeri nelle ultime otto partite di Serie A, subendo al massimo un gol per partita (media di 0.75 reti a incontro). Nonostante questa solidità, i viola hanno raccolto solo due vittorie in questo periodo (2 pareggi, 4 sconfitte).

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Juventus - Fiorentina in TV e streaming

La partita Juventus - Fiorentina prevista per le 18:00 del 29 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri stanno vivendo un 2024 particolare, caratterizzato da ben 20 pareggi in Serie A, avvicinandosi al record storico del Perugia del 1979 (22). In casa la squadra è quasi imbattibile contro la Fiorentina, con 12 vittorie nelle ultime 13 sfide. La Juventus cerca di chiudere l'anno con una vittoria, come fatto in 11 delle ultime 12 annate, con l'unica eccezione proprio contro i viola nel 2020 (0-3). Vlahovic, ex di turno con 44 gol in 98 partite in viola, non è ancora riuscito a segnare nei quattro precedenti contro la sua ex squadra.

Probabili formazioni Juventus - Fiorentina

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Come vedere Juventus - Fiorentina dall'estero

Per i tifosi della Juventus e della Fiorentina che nel corso della giornata di domani si troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.