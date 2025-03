Il 29 marzo alle 18:00 si giocherà un interessante incontro di Serie A tra Juventus e Genoa. La partita sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN, quindi se siete pronti a seguire questo match avvincente, assicuratevi di avere un abbonamento alla piattaforma. DAZN è accessibile tramite applicazioni su dispositivi mobili, smart TV e console di gioco, permettendo agli appassionati di seguire la sfida comodamente da casa. Inoltre, per chi si trova all’estero e non vuole perdere l’appuntamento, esistono soluzioni per aggirare eventuali blocchi regionali, come l’utilizzo di una VPN, che consente di accedere al servizio come se si fosse in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Genoa in TV e streaming

La partita Juventus - Genoa è prevista per le 18:00 del 29 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Juventus, attualmente quinta in classifica, arriva alla partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo una serie di prestazioni altalenanti, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di continuare la sua rincorsa verso le posizioni più alte della classifica, approfittando anche del fattore casa per tornare a vincere e consolidare la sua posizione.

Il Genoa, che si trova al 12° posto in classifica, arriva all'incontro con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nonostante alcune difficoltà nelle ultime settimane, la squadra di Alberto Gilardino ha mostrato segni di solidità, e l’incontro con la Juventus potrebbe essere l’occasione giusta per scalare qualche posizione e dare una svolta alla propria stagione.

Entrambe le squadre sono motivate a fare punti. La Juventus, pur trovandosi in una posizione di classifica più favorevole, dovrà affrontare un Genoa determinato, che vuole risollevare il proprio rendimento. I bianconeri sono chiamati a confermare la solidità delle ultime vittorie e non permettere al Genoa di fare il colpaccio. Dall’altra parte, i rossoblu cercheranno di sfruttare la loro capacità di resistere e lanciarsi alla ricerca di una vittoria che potrebbe essere un’importante iniezione di fiducia per il proseguo del campionato.

Probabili formazioni Juventus - Genoa

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Juventus - Genoa, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.