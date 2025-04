Il prossimo incontro di Serie A tra Juventus e Monza, previsto per il 27 aprile alle ore 18:00, sarà disponibile in diretta su diverse piattaforme di streaming per gli appassionati di calcio. Potrete seguire la partita su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251 e anche su NOW. In caso di trasferta all'estero, non preoccupatevi, grazie a soluzioni come le VPN, potrete continuare a seguire l'evento in diretta senza problemi, accedendo alle stesse piattaforme che utilizzate in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Monza in TV e streaming

La partita Juventus - Monza è prevista per le 18:00 del 27 aprile e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251 e anche su NOW.

Come arrivano le due squadre

La Juventus, attualmente al 5° posto in classifica, non sta vivendo un momento particolarmente brillante, ma cercherà di rimanere tra le prime posizioni per continuare a lottare per un posto nelle competizioni europee. Nelle ultime 5 partite, la squadra ha alternato buone prestazioni a qualche delusione. Infatti, ha collezionato 2 sconfitte, 2 vittorie e 1 pareggio, dimostrando una certa incostanza. La formazione di Allegri si trova quindi in una fase di transizione, con l’obiettivo di ritrovare il ritmo giusto per non perdere terreno.

Il Monza, invece, è in un periodo davvero difficile. Attualmente al 20° posto in classifica, la squadra di Raffaele Palladino non riesce a risollevarsi e si trova in una posizione delicata in Serie A. Negli ultimi 5 match, ha subito ben 4 sconfitte e ottenuto 1 pareggio, senza riuscire a conquistare una vittoria nelle ultime settimane. La sfida contro la Juventus potrebbe essere decisiva per la squadra, che ha bisogno di punti cruciali per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Probabili formazioni Juventus - Monza

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi questa emozionante sfida, non c'è motivo di preoccuparvi. Esistono diverse opzioni per accedere al match in streaming, utilizzando piattaforme come DAZN o NOW. Tuttavia, poiché queste piattaforme sono geograficamente limitate, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni regionali. Una VPN vi permetterà di simulare la vostra connessione come se vi trovaste in Italia, garantendovi l'accesso al match senza problemi. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile e sicura per un’esperienza di visione senza intoppi.