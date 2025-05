Il 10 maggio alle ore 18:00, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà una sfida cruciale della Serie A tra Lazio e Juventus, due squadre che stanno lottando per le posizioni alte della classifica. Questo incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che offre tutte le partite della Serie A. Se siete fuori dall'Italia e volete seguire l'evento, non preoccupatevi: vi basterà utilizzare una delle migliori VPN per accedere al servizio di streaming come se vi trovaste nel nostro paese. In questo articolo, vi forniremo tutte le informazioni utili per non perdere neanche un minuto di questa sfida.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Juventus in TV e streaming

La partita Lazio - Juventus è prevista per le 18:00 del 10 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Lazio arriva a questo incontro con un buon momento di forma. Nelle ultime 5 partite, la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, mantenendo una solida continuità. La squadra biancoceleste sta occupando la 6° posizione in classifica, con un obiettivo chiaro: conquistare la qualificazione per le competizioni europee. Con un attacco prolifico e una difesa che ha mostrato segnali di solidità, la Lazio è pronta a dare battaglia alla Juventus in questa sfida.

La Juventus, dal canto suo, ha avuto un cammino altalenante nelle ultime 5 gare, con 2 pareggi, 2 vittorie e 1 sconfitta. Nonostante qualche difficoltà, la squadra di Massimiliano Allegri si trova al 4° posto in classifica e cercherà di confermare il suo posto nelle prime posizioni. I bianconeri sono chiamati a migliorare il loro rendimento fuori casa per evitare passi falsi in un campionato che si fa sempre più competitivo.

Probabili formazioni Lazio - Juventus

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire la partita, DAZN è ancora la piattaforma da utilizzare, ma dovrete ricorrere a una VPN per aggirare le restrizioni geografiche. Le VPN vi permettono di connettervi a server in Italia, facendovi apparire come se foste nel nostro paese e dando così accesso al contenuto di DAZN. Ci sono molte VPN di qualità, come NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che sono facili da usare e sicure. In pochi passaggi, potrete godervi la partita senza problemi, ovunque vi troviate nel mondo.