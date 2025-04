La partita tra Lazio e Parma, valida per la Serie A, si terrà il 28 aprile alle 20:45, ed è un incontro da non perdere. Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi questa sfida, la buona notizia è che la partita sarà disponibile in streaming su Dazn, Sky Sport Summer e NOW. Non importa dove vi troviate, potrete seguire l'azione in diretta. Se siete all'estero, potrete comunque guardare il match con facilità grazie ai servizi di streaming, ma vediamo come fare per garantirvi l'accesso anche oltre i confini italiani.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Parma in TV e streaming

La partita Lazio - Parma è prevista per le 20:45 del 28 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Summer e NOW.

Come arrivano le due squadre

La Lazio arriva a questa sfida dopo un periodo altalenante, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Nonostante le difficoltà, la squadra biancoceleste mantiene il 6° posto in classifica, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione e lottare per un posto nelle competizioni europee. I risultati recenti, tra cui un pareggio contro l’Atalanta e una vittoria sul Cagliari, hanno mostrato sia la forza che la vulnerabilità della squadra di Maurizio Sarri. Tuttavia, la Lazio è ancora determinata a proseguire nella sua corsa per ottenere una qualificazione europea.

Il Parma, attualmente 15° in classifica, arriva a questo incontro con una serie di risultati che non fanno ben sperare. Con 4 pareggi e 1 sola vittoria nelle ultime 5 partite, la squadra emiliana ha mostrato qualche difficoltà a trovare continuità nelle sue prestazioni. I recenti pareggi contro squadre come il Lecce e il Verona, uniti alla vittoria contro la Salernitana, non sono bastati per sollevare la squadra dalla parte bassa della classifica. La squadra di Fabio Pecchia è ora in cerca di riscatto e spera di ottenere un risultato positivo contro una Lazio che, pur con le sue difficoltà, è favorita per la vittoria.

Probabili formazioni Lazio - Parma

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All.: Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete guardare Lazio - Parma in streaming, non preoccupatevi: basta utilizzare una VPN per accedere ai servizi di streaming italiani, come Dazn, Sky Sport Summer e NOW, che trasmetteranno la partita. Con una VPN, infatti, potrete simulare la vostra posizione in Italia e guardare il match come se foste a casa. Assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN per garantire una connessione stabile e sicura, in modo da non perdere nemmeno un minuto della sfida.