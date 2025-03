Lunedì 31 marzo alle 20:45, Lazio e Torino si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma in un incontro che promette di essere ricco di emozioni. Questo match di Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN, una delle piattaforme di streaming più utilizzate per seguire il calcio italiano. Se ti trovi all’estero e non vuoi perdere nemmeno un minuto di gioco, non preoccuparti: potrai comunque seguire la partita grazie alla possibilità di utilizzare una VPN, che ti permetterà di accedere ai contenuti come se fossi in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Torino in TV e streaming

La partita Lazio - Torino è prevista per le 20:45 del 31 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Lazio, attualmente al sesto posto in classifica, si trova in una fase di forma incostante nelle ultime cinque partite. La squadra di Maurizio Sarri ha raccolto solo una vittoria, ben tre pareggi e una sconfitta. Nonostante le difficoltà, i biancocelesti sono ancora in piena corsa per un posto in Europa, ma dovranno cercare di migliorare il loro rendimento se vogliono restare competitivi. La sfida contro il Torino rappresenta un’opportunità importante per ritrovare la vittoria e consolidare la loro posizione in classifica.

Il Torino, invece, arriva a questo incontro in uno stato di forma decisamente migliore. La squadra allenata da Ivan Juric ha ottenuto ben tre vittorie nelle ultime cinque partite, insieme a una sconfitta e un pareggio. Attualmente 11° in classifica, il Torino ha mostrato una solida tenuta difensiva e un buon gioco di squadra, e farà di tutto per continuare la sua risalita in classifica. Con il morale alto e la fiducia in crescita, i granata cercheranno di sfruttare il momento positivo per strappare punti preziosi in trasferta.

Probabili formazioni Lazio - Torino

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti la partita tra Lazio e Torino, non c’è bisogno di preoccuparti. DAZN è la piattaforma che trasmette l’incontro in esclusiva, ma se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare dei blocchi geografici. In questo caso, una delle soluzioni più efficaci è utilizzare una VPN. Le VPN ti permettono di “mascherare” la tua posizione geografica e fare in modo che sembri che tu stia accedendo a internet dall’Italia, consentendoti così di guardare l’incontro senza restrizioni. Assicurati di scegliere una delle migliori VPN, che offra velocità elevate e server in Italia per una visione fluida.