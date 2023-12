Dove vedere Milan - Frosinone in TV e streaming

Per gli appassionati di calcio, la sfida tra il Milan e il Frosinone sarà sicuramente una delle più interessanti della UEFA Champions League 2023/24. Se volete assistere a questo incontro, in questo articolo troverete tutto quello che vi serve per godervelo al meglio, dalla programmazione oraria alle modalità di visione in streaming se siete all’estero.

Tra le squadre che sono salite dalla Serie B, solo la Spezia è riuscita a battere il Milan in Serie A negli ultimi 33 incontri, mentre le altre 32 partite sono terminate con 23 vittorie e 9 pareggi dei rossoneri. Il Frosinone ha ottenuto 18 punti in 13 giornate di campionato, un risultato che i ciociari non avevano mai raggiunto prima della 23ª giornata di Serie A (nel 2015/16 avevano 19 punti a quel punto).

Il Frosinone ha segnato il 63% dei suoi gol in questo campionato, con giocatori nati nel 2000 o dopo, il valore più alto nella Serie A 2023/24. Solo Chelsea (64%), Real Madrid (68%), Manchester City (70%) e Rennes (74%) fanno meglio nei top cinque campionati europei in corso.

Dove vedere la partita?

Milan - Frosinone si disputerà questa sera 2 dicembre alle ore 20:45 a San Siro. La partita si potrà vedere in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Grazie alle app delle varie piattaforme, potrete seguire l'evento anche in streaming, utile qualora sarete fuori casa. Vi ricordiamo poi che queste app sono compatibili anche con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco.

Come vedere Milan - Frosinone se siete all'estero

Non lasciatevi scoraggiare se siete all’estero e volete vedere la partita tra Milan e Frosinone. C’è una soluzione semplice e funzionale: usare una VPN, che vi permetterà di accedere ai contenuti come se foste in Italia. In più, con una VPN potrete salvaguardare la vostra privacy online, nascondendo la vostra identità. Per aiutarvi a scegliere, vi proponiamo 3 ottime VPN.

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo. VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese. VEDI OFFERTA

