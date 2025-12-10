Sky rilancia la sua proposta di intrattenimento con un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca varietà, qualità e convenienza. Da oggi, oltre ai contenuti già apprezzati del mondo Sky, arriva anche Paramount+, arricchendo ulteriormente il catalogo con serie, film ed esclusive internazionali. Un ampliamento significativo che rende l’esperienza di visione ancora più completa e adatta a soddisfare gusti diversi all’interno della stessa famiglia.

Offerta Sky, perché approfittarne?

Con questa nuova formula, voi potrete accedere a serie e show di Sky e Netflix, combinando due universi narrativi che hanno ridefinito la televisione moderna. A ciò si aggiunge Sky Cinema, con le sue prime visioni e i titoli più attesi, e Paramount+, che porta con sé un vasto assortimento di produzioni originali e contenuti globali. Tutto riunito in un’unica piattaforma, senza bisogno di sottoscrivere abbonamenti separati.

Il punto di forza dell’offerta è senza dubbio il prezzo di lancio: 14,99€ al mese per i primi sei mesi. Un costo estremamente competitivo, considerando la ricchezza dei servizi inclusi. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si stabilirà a 24,99€ al mese, comunque molto inferiore al prezzo standard di 43,99€, garantendo un risparmio duraturo. Questa scelta conferma la volontà di Sky di avvicinarsi ancora di più agli utenti, mantenendo un alto profilo qualitativo.

In definitiva, si tratta di un’opportunità ideale per chi desidera concentrare tutto lo spettacolo che cerca in un’unica soluzione semplice e conveniente. L’integrazione di Paramount+ completa un ecosistema già forte, e la nuova proposta economica rende l’accesso ai contenuti premium ancora più accessibile. Per voi, è l’occasione di immergervi in un catalogo vasto e aggiornato, con la libertà di esplorare generi, storie e mondi diversi senza rinunce.

