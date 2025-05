L'11 maggio alle 20:45, il Napoli ospiterà il Genoa in un incontro che promette emozioni e spettacolo. La partita, valida per la Serie A, si giocherà al Stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti per trasmettere la maggior parte delle partite del campionato italiano. Se vi trovate all’estero, non preoccupatevi: grazie alle migliori VPN, potrete aggirare le restrizioni geografiche e godervi il match come se foste in Italia.

Dove vedere Napoli - Genoa in TV e streaming

La partita Napoli - Genoa è prevista per le 20:45 dell'11 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa sfida con uno stato di forma invidiabile. Nelle ultime 5 partite, la squadra di Luciano Spalletti ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio, confermandosi una delle formazioni più solide e in forma della Serie A. Attualmente al primo posto in classifica, il Napoli sta vivendo una stagione da protagonista e non ha intenzione di fermarsi, mirando a consolidare la propria leadership con una vittoria contro il Genoa.

D’altra parte, il Genoa si presenta a questa sfida con uno stato di forma altalenante. Nelle ultime 5 partite, i rossoblù hanno raccolto 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio. Attualmente al 13° posto in classifica, la squadra di Alberto Gilardino è in cerca di riscatto, sperando di riuscire a mettere in difficoltà una delle formazioni più forti del campionato. Sarà una partita fondamentale per il Genoa, che punta a muovere la classifica e a migliorare la propria posizione.

Probabili formazioni Napoli - Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire Napoli-Genoa in diretta, potete farlo facilmente grazie all’uso di una VPN. Una VPN vi permette di simulare la vostra connessione come se foste in Italia, consentendovi di accedere ai contenuti in streaming di DAZN, che trasmette la partita in esclusiva. Assicuratevi di scegliere uno dei migliori servizi di VPN, per garantire una connessione stabile e sicura, evitando eventuali rallentamenti o interruzioni durante il match.