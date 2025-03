L'incontro tra Napoli e Milan, che si terrà il 30 marzo alle 20:45, è uno dei match più attesi della 30ª giornata di Serie A. La partita, che si giocherà al Stadio Diego Armando Maradona, sarà visibile in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming sportivo che trasmette tutte le partite di Serie A. Se vi trovate all’estero e non volete perdervi l’emozione di questo incontro, non preoccupatevi: grazie alle moderne soluzioni di streaming, potrete seguire la sfida anche lontano dall’Italia.

Dove vedere Napoli - Milan in TV e streaming

La partita Napoli - Milan è prevista per le 20:45 del 30 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa sfida con un andamento altalenante nelle ultime cinque partite. La squadra di Luciano Spalletti ha registrato 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. Nonostante la difficoltà di trovare la vittoria, i partenopei mantengono una posizione solida in classifica, trovandosi al secondo posto con 59 punti. L'ultima partita di campionato ha visto il Napoli pareggiare 1-1 contro la Lazio, confermando un periodo di forma un po' sotto le aspettative, ma comunque competitivo in vista della fase finale del torneo.

Il Milan, d'altra parte, arriva da un periodo negativo nelle ultime cinque gare, con 3 sconfitte e 2 vittorie. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando una fase di difficoltà, soprattutto in trasferta, e si trova attualmente al nono posto in classifica, a 44 punti. Nonostante alcune prestazioni di qualità, i rossoneri non riescono a mantenere una continuità di risultati. La sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato ha evidenziato le difficoltà difensive del Milan, ma Pioli spera di risollevare la squadra in vista di questo difficile scontro.

Probabili formazioni Napoli - Milan

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Napoli e Milan, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.