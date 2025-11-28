Il 30 novembre alle 15:00 va in scena Pisa - Inter, sfida valida per la Serie A, e i tifosi avranno la possibilità di seguirla comodamente in streaming su DAZN. Che vi troviate in Italia o all’estero, DAZN offre la soluzione ideale per non perdere nemmeno un minuto del match, grazie alla diretta su dispositivi mobili, smart TV e computer. Per chi preferisce la comodità dello streaming, basta avere un abbonamento attivo e una connessione stabile per godersi la partita ovunque ci si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Pisa - Inter in TV e streaming

La partita Pisa vs Inter è prevista per le 15:00 del 30 novembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Pisa arriva a questo match con la consapevolezza di dover affrontare un avversario storicamente difficile, ma con il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Nelle prime cinque partite interne contro l’Inter in Serie A, i toscani avevano registrato due vittorie e tre pareggi; tuttavia, nelle ultime due sfide casalinghe contro i nerazzurri hanno subito la sconfitta. Analizzando i precedenti con squadre affrontate almeno cinque volte in casa, il Pisa ha una percentuale di sconfitte relativamente bassa solo contro il Torino (14%), mentre contro l’Inter è del 29%, la stessa registrata contro il Napoli.

L’Inter si presenta al match forte di un trend positivo contro il Pisa: nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, i nerazzurri hanno vinto tutte, l’ultima delle quali il 3 marzo 1991 con un gol di Nicola Berti. Considerando tutte le prime nove sfide, l’Inter aveva ottenuto solo tre successi, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte, ma il momento attuale testimonia un dominio chiaro dei lombardi.

Oltre al confronto diretto con il Pisa, l’Inter ha dimostrato grande solidità contro le squadre neopromosse: nelle ultime nove partite di Serie A contro formazioni appena arrivate in massima serie, i nerazzurri hanno vinto otto volte, concedendo solo un pareggio (2-2 contro il Parma lo scorso 5 aprile). Nella stagione 2025/26, i successi contro Sassuolo e Cremonese confermano la capacità dei lombardi di imporsi anche contro squadre alla loro prima esperienza nel torneo.

Probabili formazioni Pisa - Inter

PISA (3-5-2) : Semper; Caracciolo, Albiol, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino

: Semper; Caracciolo, Albiol, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.