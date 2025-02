Il prossimo 19 febbraio alle 21:00 si gioca uno degli incontri più attesi dei playoff di Champions League, con il PSV che ospita la Juventus in Olanda per la gara di ritorno. I bianconeri partono da un vantaggio di 2-1 maturato all'Allianz Stadium, ma gli olandesi daranno sicuramente battaglia per cercare di ribaltare il risultato. Se non potete essere davanti alla TV, non preoccupatevi: la partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video, disponibile su tutti i dispositivi compatibili. Inoltre, per chi si trova all'estero e non riesce a accedere a Prime Video dalla propria zona, sarà possibile utilizzare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche e godersi la partita senza problemi.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Psv - Juventus in TV e streaming

La partita Psv - Juventus è prevista per le 21:00 del 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questa sfida con la consapevolezza di avere il vantaggio di un gol nel risultato complessivo. Il 2-1 conquistato a Torino, sebbene prezioso, non offre certezze assolute, e Allegri dovrà fare attenzione a non sottovalutare un PSV che è sempre stato una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa. La formazione bianconera avrà bisogno di una prestazione solida per riuscire a contenere gli attacchi degli olandesi e, possibilmente, segnare per mettere al sicuro il passaggio al prossimo turno. Nonostante alcuni dubbi sulle scelte tattiche, l’unica certezza è che l'arbitro della partita sarà lo sloveno Slavko Vincic, designato dall'UEFA per questa sfida cruciale.

Il PSV, dal canto suo, dovrà cercare di ribaltare il punteggio se vuole continuare la sua corsa in Champions League. Pur avendo perso la gara d’andata in casa della Juventus, la squadra di Ruud van Nistelrooy ha dimostrato di essere capace di far male, soprattutto davanti al proprio pubblico. La pressione sarà tutta sui padroni di casa, che dovranno dare il massimo per cercare di riaprire i giochi e sperare in una qualificazione storica agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Psv - Juventus

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Come vedere la partita dall'estero

Per chi si trova all'estero e non ha accesso diretto a Prime Video per seguire la partita tra PSV e Juventus, una soluzione pratica è quella di utilizzare una VPN. Una VPN vi permetterà di connettervi a un server in un altro paese, dove la partita è disponibile in streaming. Questo metodo è molto utile per aggirare eventuali blocchi regionali e permettervi di vedere l'incontro come se foste a casa. Assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN, in modo da ottenere una connessione veloce e sicura per non perdere nemmeno un minuto della partita.