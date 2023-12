Dove vedere Roma - Napoli in TV e Streaming

Questa sera alle ore 20:45 avrà luogo lo scontro fra Roma e Napoli presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il match è valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

José Mourinho si attende una risposta decisa dai suoi giocatori dopo la sconfitta di Bologna. Lo Special One schiererà Rui Patricio tra i pali, protetto dalla solida difesa composta da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo, potrebbe dare nuovamente fiducia a Bove, affiancato da Cristante e Paredes, mentre sulle fasce opterà per Kristensen e Spinazzola, con quest'ultimo in vantaggio su Zalewski. In attacco, il ritorno di Lukaku è una buona notizia, e il suo compagno d'attacco potrebbe essere scelto tra Pellegrini, El Shaarawy, Azmoun e Belotti, con il capitano attualmente favorito.

Walter Mazzarri, che dovrà affrontare il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia, dovrebbe mantenere una formazione simile a quella schierata contro il Cagliari. In porta conferma per Meret; la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo, il ritorno di Zielinski si affiancherà ad Anguissa e Lobotka. In attacco, saranno confermati i talentuosi Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 23 dicembre, alle 20:45 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Roma - Napoli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Pellegrini, Lukaku

Allenatore: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Mazzarri

Come vedere Roma - Napoli se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.