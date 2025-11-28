La Serie A si prepara a regalarci un incontro imperdibile: il 30 novembre alle 20:45 la Roma ospiterà il Napoli all’Olimpico. Per chi non potrà essere allo stadio, la sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming, così da poter seguire la partita comodamente da casa o anche dall’estero. Che siate tifosi giallorossi o napoletani, non perdervi nemmeno un minuto di questa sfida tra due delle squadre più in forma del campionato.

Dove vedere Roma - Napoli in TV e streaming

La partita Roma - Napoli è prevista per le 20:45 del 30 novembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Gli azzurri arrivano a questa sfida con un bilancio storico molto favorevole: nelle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma, il Napoli è rimasto imbattuto in 10 occasioni, con sei vittorie e quattro pareggi. L’unica eccezione è datata 23 dicembre 2023, quando i giallorossi si imposero 2-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, sotto la guida di José Mourinho. Questo storico recente conferisce al Napoli un certo margine di fiducia, anche se la Roma ha dimostrato di poter sorprendere.

La squadra giallorossa, dal canto suo, ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, con due pareggi e cinque sconfitte. Tuttavia, nelle ultime due sfide interne contro gli azzurri, la Roma è rimasta imbattuta, con una vittoria e un pareggio. L’ultima volta che i giallorossi riuscirono a disputare più incontri consecutivi senza perdere in casa contro il Napoli risale addirittura al 2016, con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio in cinque partite.

Questa sfida assume un valore storico anche in chiave classifica: per la prima volta nella loro storia nella Serie A, Roma e Napoli si affrontano entrambe con almeno 25 punti prima della 15ª giornata. Il precedente record di punti per entrambe le squadre risaliva al 16° turno della stagione 2015/16, conclusosi con un pareggio per 0-0. Con entrambe le formazioni in grande forma, ci si aspetta un match intenso e spettacolare, che potrebbe avere un ruolo importante nelle ambizioni di alta classifica.

Probabili formazioni Roma - Napoli

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.