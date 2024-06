Dove vedere Sinner - Alcaraz in TV e streaming, anche gratis

Venerdì 7 giugno 2024 si disputa l'attesissima semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due amici si affronteranno per la quinta volta in semifinale nel tentativo di conquistare la finalissima sui campi in terra rossa di Parigi.

La data da segnarsi per non perdersi neanche un secondo della semifinale è venerdì 7 giugno alle ore 14:30, e la partita si giocherà sul Philippe Chartier di Parigi. Riuscirà il nostro giovane e talentuoso Jannik Sinner a conquistare un altro Slam dopo il successo agli Australian Open?

Come vedere Sinner - Alcaraz in diretta streaming

Per quanto riguarda la visione della semifinale tra Sinner e Alcaraz, la trasmissione dell’evento per il pubblico italiano rimane un’esclusiva di Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ per la visione in streaming. Inoltre il match si potrà vedere in diretta sui canali lineari Eurosport di Sky, DAZN e Tim Vision.

Come vedere Sinner - Alcaraz in diretta streaming dall'estero

France TV Sport è uno dei canali ufficiali che trasmette gratis in Francia il Roland Garros 2024. La buona notizia è che per seguire il match tra Sinner e Alcaraz non dovrete nè pagare nè creare un account, ma il servizio è geolocalizzato, dunque è accessibile solo dalla Francia ed esclusivamente con i commenti in lingua francese.

Per guardare il match tra Sinner e Alcaraz gratis in diretta da France TV Sport, dovrete usare una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.