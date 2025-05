11 maggio alle ore 18:00, il Torino ospiterà l'Inter allo stadio Olimpico di Torino per una sfida che promette di regalare emozioni. Questo incontro, valido per la Serie A, sarà visibile in streaming su Dazn, Sky e Now. Se vi trovate all’estero e non volete perdere nemmeno un minuto dell'azione, non preoccupatevi: grazie alle moderne tecnologie, potrete seguire il match anche lontano dai confini italiani. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie per non perdere la partita e per godervela al meglio, indipendentemente da dove vi troviate.

Dove vedere Torino - Inter in TV e streaming

La partita Torino - Inter è prevista per le 18:00 dell'11 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come arrivano le due squadre

Il Torino arriva a questa sfida con un andamento altalenante nelle ultime 5 partite: due sconfitte, due pareggi e una vittoria. La squadra granata ha avuto qualche difficoltà a mantenere una certa costanza nei risultati, ma nonostante ciò occupa ancora una posizione tranquilla a metà classifica, al 11° posto. L'allenatore Ivan Juric cercherà di motivare i suoi ragazzi per ottenere un buon risultato contro una delle squadre più forti della Serie A.

Dall’altra parte, l'Inter sta attraversando un periodo di forma migliore. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, mantenendo la seconda posizione in classifica. Con una rosa di grande qualità e ambizioni di scudetto, l'Inter cercherà di consolidare la sua posizione di vertice e continuare la corsa verso il titolo, facendo tutto il possibile per ottenere i tre punti in questa trasferta.

La classifica e gli obiettivi delle due squadre:

Il Torino, sebbene non sia in lotta per l'Europa, non ha molto da temere riguardo alla retrocessione e si concentra principalmente a chiudere la stagione in modo positivo. Tuttavia, i granata avranno l'obiettivo di dare del filo da torcere all'Inter, magari cercando di sorprendere la grande favorita e ottenere punti importanti per il morale.

L'Inter, al contrario, ha una motivazione molto più alta in vista di questo incontro. Il secondo posto in classifica la pone a stretto contatto con la vetta, e ogni punto sarà cruciale per non perdere terreno dalla Juventus, leader della Serie A. Con una squadra di qualità, l’Inter avrà bisogno di mantenere alta la concentrazione per raggiungere il proprio obiettivo finale: il titolo di campione d’Italia.

Probabili formazioni Torino - Inter

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete vedere Torino-Inter, non c'è bisogno di preoccuparsi. Le opzioni di streaming internazionale sono molteplici, ma la soluzione migliore è quella di utilizzare una VPN di qualità. Con una VPN, potrete "virtualmente" connettervi a un server italiano e accedere ai servizi di streaming come Dazn, Sky e Now, che trasmettono l’incontro. Una delle migliori VPN sul mercato garantisce non solo la protezione della vostra privacy online, ma anche una connessione stabile e veloce per godervi il match senza interruzioni.