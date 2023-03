Con le pulizie di primavera che incombono come ogni anno diventa necessario dotarsi dei migliori mezzi per pulire la propria abitazione. Una delle parti più imporanti è sicuramente la pulizia e il lavaggio dei pavimenti, per questo motivo vogliamo segnalarvi questa offerta sull’aspirapolvere lavapavimenti H12 Pro di Dreame, che si presenta come uno dei migliori del mercato, sopratutto oggi che è scontato del 20%.

In questo caso parliamo di un prodotto presentato pochi mesi fa e fin’ora mai sceso così tanto di prezzo. Le recensioni online, come quella dei nostri cugini di Techradar, sono tutte positive e descrivono questo aspirapolvere senza fili come uno dei migliori in circolazione, soprattutto per il fatto che funge anche da ottimo lavapavimenti e prodotti all-in-one come questo solitamente appartengono a una fascia di prezzo più alta.

Come detto la particolarità di questo prodotto sta nell’essere allo stesso tempo sia un’ottimo aspirapolvere sia un’eccellente lavapavimenti. Nella funzione aspirazione è ottimizzato per raggiungere ogni angolo grazie alla forma della spazzola appositamente studiata per angoli e battiscopa, supportata da un potente motore da 300w e una batteria da 4.000 mAh. Nella modalità di lavaggio si avvale di un serbatoio posteriore per l’acqua pulita da 900ml e uno anteriore per quella sporca da 700ml.

Grazie allo schermo circolare sarete sempre al corrente del livello di batteria residuo e l’anello LED cambierà colore in base a quanto è sporco il vostro pavimento, in modo che sappiate dove insistere più a lungo nella pulizia. Essendo un prodotto non proprio leggero apprezziamo il fatto che il rullo funge anche da trazione in avanti in modo da rendere più agevole l’operazione di pulizia.

Stiamo quindi parlando di un prodotto molto recente, di assoluto valore e con un prezzo, ora che è scontato, decisamente concorrenziale rispetto alla concorrenza. A nostro parere un acquisto decisamente consigliato se necessitate di pulire bene e a fondo i vostri pavimenti.

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!