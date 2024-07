Ventilatore Dyson in offerta! Risparmia 100€ e pagalo sotto i 250€ questa estate

Se il caldo afoso di agosto vi preoccupa e state pensando di acquistare un ventilatore di alta qualità, oggi Unieuro ha una proposta che potrebbe interessarvi: il Dyson AM07. A differenza di altri modelli Dyson, che combinano funzioni di ventilazione e purificazione dell'aria, questo ventilatore è progettato esclusivamente per offrire un'ottima ventilazione. Grazie a questa specializzazione, il prezzo è molto vantaggioso. Attualmente, Unieuro offre uno sconto del 28% su questo modello, permettendovi di acquistarlo a soli 249€.

Vedi offerta su Unieuro

Dyson AM07, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson AM07 è l'acquisto ideale per chi è alla ricerca di un raffreddamento efficace e silenzioso per il rimanente periodo estivo. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Air Multiplier, questo ventilatore è perfetto per coloro che pretendono un flusso d'aria consistente e potente senza le fastidiose interruzioni causate dalle pale tradizionali. La funzione timer, che permette di impostare lo spegnimento automatico del dispositivo a intervalli da 15 minuti fino a 9 ore, lo rende ulteriormente adatto per l'uso notturno, assicurando un ambiente fresco per tutta la durata del sonno senza sprechi energetici.

Per gli amanti del design che non vogliono rinunciare a un tocco di stile nell'arredamento della propria casa, l'eleganza del Dyson AM07 si fonde perfettamente con praticità e innovazione. L'assenza di griglie e pale ne facilita la pulizia e ne aumenta la sicurezza, rendendolo adatto a famiglie con bambini o animali domestici.

La riduzione del consumo energetico del 10% rispetto ad altri modelli e il miglioramento dell'efficienza acustica, attestata dal premio Quiet Mark, lo rendono la scelta ottimale per chi è sensibile al risparmio energetico e all'impatto ambientale. Con un prezzo di 249€, rappresenta un'incredibile combinazione di design, sicurezza, efficienza e convenienza.

Vedi offerta su Unieuro