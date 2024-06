Dyson festeggia Euro 2024 con un extra sconto di 170€ solo per questo weekend!

Non molto tempo fa vi abbiamo informato dei Summer Days sullo store di Dyson, con sconti interessanti su alcuni dei migliori prodotti dell'azienda. Ora Dyson ha fatto un ulteriore passo avanti, rendendo alcune delle attuali offerte dei Summer Days compatibili con il coupon "EUROPEI24", in onore del recente inizio del tanto atteso evento sportivo dell'anno. Questo coupon permetterà di ridurre ulteriormente il prezzo di alcuni prodotti, in particolare su una selezione di aspirapolvere senza filo top di gamma, come il V15 Detect, il più recente V15s Submarine e il Gen5Detect. Il codice sconto sarà valido solo per questo weekend, quindi approfittatene prima che scada.

NB: ricordate di applicare il coupon "EUROPEI24" per attivare lo sconto extra a carrello entro il 23 giugno.

Summer Days Dyson, perché approfittarne?

I Summer Days di Dyson rappresentano un'opportunità unica per chi è alla ricerca di prodotti di alta qualità a prezzi scontati. Durante questo periodo promozionale, i clienti possono approfittare di riduzioni di prezzo significative su una vasta gamma di prodotti Dyson, noti per la loro eccellenza tecnologica e affidabilità. Il coupon aggiuntivo "EUROPEI24" consente, come detto, di ottenere ulteriori sconti, rendendo l'acquisto di questi prodotti ancora più conveniente.

Tra le offerte più interessanti c'è quella sul Gen5Detect, uno degli aspirapolvere senza filo più avanzati di Dyson. Il prezzo già scontato di 130€ viene ulteriormente ridotto di altri 80€ grazie al coupon "EUROPEI24", portando il costo finale a 719€ invece di 929€. Questo modello è dotato di una tecnologia di rilevamento e una potenza di aspirazione eccezionale, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e facilità d'uso.

Vi ricordiamo che il codice sconto "EUROPEI24" è valido solo per questo weekend, quindi approfittatene prima che scada. Ribadiamo poi come i Summer Days di Dyson sono il momento perfetto per investire in prodotti che migliorano la qualità della vostra vita domestica, offerti da un marchio rinomato per la sua innovazione e qualità.

