La Federal Trade Commission (FTC) ha avviato oggi una causa antitrust contro Amazon presso il tribunale distrettuale dell’ovest di Washington. In questa causa, si uniscono all’agenzia federale ben 17 stati, tra cui New York, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Rhode Island e Wisconsin. Per Amazon si prospetta una sfida decisamente ostica.

La FTC afferma che Amazon ha messo in atto pratiche monopolistiche, comprese quelle che soffocano la concorrenza, impedendo ai commercianti di offrire prezzi più bassi su altre piattaforme di e-commerce. Inoltre, Amazon è accusata di costringere questi venditori a utilizzare i suoi servizi di logistica se desideravano accedere ai preziosi vantaggi di spedizione di Prime. Queste presunte misure anticoncorrenziali avrebbero portato a prezzi gonfiati di tutti i prodotti, compresi quelli presenti su altre piattaforme.

La presidente della FTC, Lina Khan, ha espresso chiaramente l’intenzione dell’agenzia: “La causa odierna cerca di chiedere conto ad Amazon per queste pratiche monopolistiche e di ripristinare la promessa perduta di una concorrenza libera ed equa”.

La FTC ha monitorato da vicino Amazon per diversi anni, e questa rappresenta la quarta azione intrapresa dall’agenzia contro il gigante tecnologico solo quest’anno. In un accordo precedente raggiunto a maggio, Amazon ha versato 30,8 milioni di dollari per questioni legate a problemi di privacy con Alexa e sorveglianza non autorizzata tramite le telecamere Ring. A giugno, la FTC ha intentato un’altra causa contro il rivenditore, accusando Amazon di pratiche ingannevoli legate agli abbonamenti Prime e di rendere difficile la loro cancellazione.

Amazon, in risposta alle azioni della FTC, ha assunto una posizione netta. David Zapolsky, Vice Presidente Senior della Politica Pubblica Globale e Avvocato Generale di Amazon, ha dichiarato: “La causa odierna chiarisce che il focus della FTC si è discostato radicalmente dalla sua missione di proteggere i consumatori e la concorrenza. La causa presentata dalla FTC oggi è sbagliata sia nei fatti che nella legge, e attendiamo con interesse di dimostrarlo in tribunale”.

Questa battaglia legale rappresenterà una sfida politica significativa per Amazon, poiché la FTC affermerà la sua autorità e il gigante tecnologico affronterà, invece, la sua lotta legale più importante di sempre, che potrebbe cambiare per sempre l’azienda e il modo in cui i prodotti vengono presentati al grande pubblico.