eBay ha rilasciato un coupon per il mese di settembre che garantisce uno sconto del 10% su una vasta gamma di prodotti, rendendolo compatibile con numerosi venditori. Questa opportunità vi consente di risparmiare notevolmente su tutti i vostri prossimi acquisti fino al 28 settembre.

Il coupon in questione è “SETTEMBRE2023” ed è applicabile anche agli articoli destinati al Back to School, il che lo rende particolarmente interessante dato che ci troviamo proprio all’inizio del nuovo anno scolastico. Di seguito, metteremo in rilievo una selezione di prodotti tecnologici che, grazie proprio a questo coupon, sono ora più accessibili che mai.

Questi prezzi eccezionali sono resi possibili dal fatto che il 10% di sconto viene applicato anche su molti articoli che già presentano un prezzo conveniente. Il funzionamento di questo coupon è spiegato dettagliatamente nel nostro articolo dedicato, ma è sufficiente copiarlo e incollarlo nella sezione apposita durante il checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo.

Ribadiamo che i prodotti che abbiamo selezionato rappresentano attualmente le migliori offerte sul mercato, ma non sono gli unici a usufruire di sconti così consistenti sul web. Pertanto, vi invitiamo a consultare anche la pagina promozionale dopo aver esaminato i nostri consigli sugli acquisti.

7 sconti imperdibili grazie al coupon di settembre!

Apple Macbook Air M1 | Notebook

Per chi è alla ricerca di un’offerta straordinaria su un notebook, non c’è opzione migliore che cogliere l’opportunità offerta dal sempre apprezzato Apple MacBook Air M1, disponibile ora addirittura a meno di 800,00€. Non siamo certi se in passato si sia mai verificata un’occasione simile, ma ciò che è veramente importante è che a meno di 800,00€ sarà difficile trovare un notebook che possa competere in termini di prestazioni sia per le attività lavorative che per quelle di studio. Spesso si enfatizzano i vantaggi del chip M1 di Apple, ma è altrettanto significativo sottolineare che questo notebook è dotato anche di un eccezionale schermo, con una risoluzione tale da rendere il testo e le immagini incredibilmente dettagliate.

Vedi offerta

Xiaomi Buds 3 | Auricolari

Se state cercando un dispositivo indossabile per godere della musica e avere la comodità di rispondere alle chiamate in modo wireless tramite Bluetooth, allora non dovreste lasciarvi sfuggire gli auricolari Xiaomi Buds 3 a questo incredibile prezzo. Grazie al codice sconto, il loro costo si avvicina notevolmente al modello Lite, che è la versione più economica. Questi auricolari offrono non una, ma ben due modalità di trasparenza, un driver a doppio magnete e una straordinaria autonomia di riproduzione fino a 32 ore. Queste specifiche tecniche hanno reso gli Xiaomi Buds 3 estremamente popolari nella loro categoria, e ora sono disponibili a un prezzo di poco più di 40,00€. Non lasciateveli scappare!

Vedi offerta

Samsung HW-Q990C | Soundbar

Un vero appassionato di cinema non può fare a meno di essere altrettanto appassionato dell’audio. Ecco perché vogliamo presentarvi un’opportunità unica: la possibilità di acquistare una delle migliori soundbar attualmente disponibili sul mercato a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello offerto da altri rivenditori. Parliamo della Samsung HW-Q990C, un modello che va oltre la tradizionale barra centrale e subwoofer, offrendo anche una serie di altoparlanti fisici separati da posizionare strategicamente dietro di voi. Questa disposizione permette di vivere un’esperienza audio davvero immersiva, avvolgente e di alta qualità, che può essere definita un autentico surround sound. Solo poche soundbar offrono questa caratteristica e, come accennato, la Samsung HW-Q990C è una delle migliori in questo campo, anche se le condizioni acustiche della vostra stanza non fossero ottimali. La soundbar è in grado di analizzare l’ambiente circostante e di regolare automaticamente l’equalizzatore per ottimizzare la diffusione del suono verso di voi. In questo modo, potrete godere di un’esperienza audio eccezionale, indipendentemente dalle caratteristiche della vostra stanza.

Vedi offerta

Panasonic TX-42LZ980E | Smart TV

Con la Panasonic TX-42LZ980E siamo di fronte a un’altra occasione imperdibile resa disponibile da eBay tramite il suo codice sconto. Questo prodotto è la scelta ideale per coloro che cercano la massima qualità nel campo delle smart TV, optando per un moderno pannello OLED che non appartiene ai marchi più comuni come LG o Samsung, bensì di un altrettanto brand prestigioso che mette grande cura nei dettagli per offrire un’esperienza di visualizzazione dei contenuti impeccabile. Nonostante le dimensioni siano inferiori a 55″, il livello di qualità di questo OLED è senza precedenti, e il prezzo inferiore a 800,00€ è un’occasione unica che non si era mai vista prima. Vi invitiamo quindi a cogliere questa opportunità finché il codice sconto è ancora valido o finché le scorte non si esauriscono.

Vedi offerta

PlayStation 5 | Console

Un altro articolo destinato a esaurirsi rapidamente è la PlayStation 5. Utilizzando questo coupon, è possibile ottenere il modello con disco al prezzo conveniente di soli 415,80€, tra i più bassi mai registrati da quando la console nipponica è stata lanciata sul mercato. Mentre ormai siamo tutti ben informati sulle caratteristiche tecniche della PS5, preferiamo evitare di ripeterle qui. Invece, vi invitiamo a leggere la nostra recensione tecnica se desiderate approfondire ulteriormente gli aspetti relativi all’hardware o al funzionamento della console.

Vedi offerta

Dyson V11 | Aspirapolvere

Alla ricerca di un aspirapolvere potentissimo per la pulizia domestica e non solo? Approfittando sempre del solito codice sconto potrete ottenere il Dyson V11 a un prezzo imbattibile di soli 404,10€. Questo potrebbe non essere l’ultimo modello lanciato dalla celebre marca, ma rappresenta un affare imperdibile. Basta dare un’occhiata in giro per rendersi conto che al momento attuale è praticamente impossibile trovarlo a meno di 450,00€, il che consente di risparmiare quasi 50,00€ su uno dei migliori aspirapolvere senza fili disponibili sul mercato.

Vedi offerta

Samsung Galaxy Tab S9 | Tablet

Terminiamo con un tablet e perché non farlo con uno dei migliori Android disponibili attualmente? In particolare, vi segnaliamo il modello standard di Samsung Galaxy Tab S9, il cui prezzo crolla addirittura a soli 656,91€, niente in confronto agli oltre 700,00€ necessari qualora si valutasse l’acquisto su altri store online. Come sempre, ottenere sconti del genere è grazie al coupon “SETTEMBRE2023” che, ancora una volta, offre la possibilità a chiunque di acquistare prodotti tech di ultima generazione a prezzi decisamente più ragionevoli.

Vedi offerta