Se state cercando occasioni imperdibili, vi informiamo che questo inizio di settembre offre incredibili sconti per gli amanti dello shopping online. Questa fantastica opportunità è offerta da eBay, che mette a disposizione un nuovo coupon che consente di risparmiare un ulteriore 10% su una vasta gamma di prodotti, sia tecnologici che non. Vi consigliamo caldamente di annotare subito il codice “SETTEMBRE2023” e di inserirlo nell’apposita sezione del carrello, dopo aver selezionato i vostri articoli preferiti, per scoprire i prezzi incredibilmente convenienti.

Questo coupon è compatibile con numerose categorie presenti nell’ampio catalogo di eBay, pertanto è evidente che la promozione è indirizzata verso chi vuole approfittare di prezzi mai visti prima su una varietà di prodotti. Questo coupon sarà valido fino al 28 settembre 2023 e consente uno sconto massimo di 100,00€. Inoltre, è possibile utilizzarlo due volte con lo stesso account, consentendo un risparmio teorico massimo di 200,00€. Un esempio di risparmio è la smart TV LG OLED C2 da 42″ che, grazie allo sconto aggiuntivo, viene offerta a soli 809,91€.

Vi abbiamo consigliato questa smart TV perché rappresenta uno dei migliori OLED attualmente disponibili sul mercato. Dopo l’applicazione del coupon, il suo prezzo di vendita diventa estremamente competitivo. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera beneficiare delle eccezionali performance offerte da questa tecnologia. Inoltre, il modello da 42 pollici si rivela ideale per chi dispone di spazio limitato e non può ospitare un televisore da 55 pollici, dimensione tipica delle smart TV di fascia alta.

È importante sottolineare che l’upgrade al LG C2 porterà una notevole differenza in termini di qualità dell’immagine, resa possibile anzitutto dai neri assoluti e poi da un contrasto eccezionale, caratteristiche che solo la tecnologia OLED può garantire in modo così marcato al giorno d’oggi. Inoltre, configurando il televisore con le modalità ottimali, come la FilmMaker Mode o la Home Cinema, l’esperienza di visione dei film e non solo raggiungerà livelli ancora più elevati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo coupon, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

NB: inserire il coupon "SETTEMBRE2023" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Informazioni sul coupon 10%

Codice: SETTEMBRE2023

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 10€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 4 settembre 2023 ore 9:00

Fine: 28 settembre 2023 ore 23:59

