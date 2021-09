Ecco come la blockchain aiuterà a contrastare i cambiamenti climatici

Che ormai ci sia un’emergenza legata ai cambiamenti climatici legati all’attività umana è assodato nella comunità scientifica internazionale. Ora dunque il dibattito si è spostato su come fermare – o almeno ridurre – il cambiamento in corso. La discussione si è allora rivolta alle tecnologie emergenti e al loro ruolo nel processo climatico. Nel 2017, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha evidenziato l’importanza della tecnologia blockchain per aiutare a combattere i cambiamenti climatici a livello globale.

Le tecnologie decentralizzate hanno infatti il potenziale per aiutare a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, riformulando gli approcci convenzionali allo sviluppo sostenibile attraverso i vantaggi della tecnologia blockchain, come la trasparenza e l’immutabilità. Come ci ha dimostrato il 2020, molti Paesi in tutto il mondo si stanno già rivolgendo alle tecnologie emergenti nella loro lotta contro la crisi climatica e nei loro sforzi per ridurre le pratiche ad alta intensità di carbonio. Alcuni esempi includono Russia, India, Qatar, Emirati Arabi Uniti, diverse nazioni dell’Africa e della regione Asia-Pacifico, e certamente le nazioni del G7 – che includono Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Photo credit - depositphotos.com

Ma in che modo le tecnologie emergenti possono aiutare a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici? Sostanzialmente la tecnologia blockchain può svolgere la funzione di “garante” in molti contesti, eliminando quelle “opacità” dell’industria classica, che davano adito a frodi.

Sarà dunque possibile utilizzare le blockchain per assicurare che determinate aziende o addirittura Stati rigenerino i territori coltivati in maniera efficiente, ricorrano a fonti rinnovabili, diminuiscano le emissioni nocive che influenzano i cambiamenti climatici, adottino produzioni sostenibili e molto altro.

Insomma, la blockchain è un eccellente sistema di registrazione verificabile in grado di tracciare la provenienza dei dati sulle emissioni, fornire sicurezza dei dati, prevenire il doppio conteggio delle emissioni e introdurre trasparenza nelle fasi di elaborazione dei dati per dimostrare le prestazioni ambientali e prevenire affermazioni fraudolente.