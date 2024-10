Ecco i nuovi codici sconto Aliexpress per il mese di ottobre!

Se nel corso del mese scorso avete effettuato vari acquisti su Aliexpress, approfittando di una serie di coupon e rimanendo soddisfatti dei prodotti a fronte di una spesa molto contenuta, abbiamo ottime notizie per voi! Aliexpress ha appena rilasciato nuovi codici sconto che permetteranno di abbattere ulteriormente i prezzi già bassi di migliaia di articoli unici e originali, spesso difficili da trovare altrove. I coupon sono utilizzabili in base alla somma totale della spesa, quindi ciascuno di essi è diverso. Nell’articolo che segue, elencheremo tutti i codici disponibili, quindi vi invitiamo a continuare la lettura. Ricordate inoltre che questi coupon saranno validi fino al 7 ottobre!

Vedi offerte su Aliexpress

Choice Day Aliexpress, perché approfittarne?

Ad esempio, utilizzando il codice ITCD03, potrete ottenere 3€ di sconto su un ordine minimo di 29€. Questo codice è perfetto per piccoli acquisti o per chi desidera provare prodotti senza spendere una fortuna. È semplice da applicare: basta inserirlo al momento del pagamento per vedere il prezzo ridursi automaticamente.

Se avete in programma acquisti più consistenti, Aliexpress ha pensato a soluzioni ancora più vantaggiose. Utilizzando il codice ITCD08, otterrete 8€ di sconto su ordini superiori ai 69€. Ma non finisce qui: per chi prevede spese più elevate, ci sono codici ancora più potenti, come ITCD20, che offre 20€ di sconto per acquisti di almeno 169€, e ITCD30, che garantisce 30€ di sconto su ordini superiori ai 239€. Questi sconti permettono di fare grandi affari su articoli di qualità, che includono prodotti di tecnologia e gadget di tendenza.

Infine, per chi desidera fare un acquisto importante e approfittare di uno sconto ancora più significativo, il codice ITCD50 offre 50€ di sconto su spese superiori ai 369€. Questo coupon è l’ideale per chi cerca prodotti di fascia alta o per chi desidera combinare più articoli in un unico ordine, ottimizzando il risparmio. Ricordate però che questi coupon saranno validi solo fino al 7 ottobre, quindi affrettatevi a sfruttare queste offerte e a risparmiare sul vostro shopping!

Vedi offerte su Aliexpress