Ecco il robot giardiniere più avanzato al mondo (Video)

Electric Sheep, azienda che opera nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica per il giardinaggio, ha annunciato un nuovo arrivato nella famiglia: il robot elettrico Verdie è progettato per collaborare con i paesaggisti umani per svolgere una serie di compiti per sistemare il giardino, tra cui bordatura, rifinitura e soffiatura.

Electric Sheep Robotics (ESR) è una società con sede a San Francisco che utilizza l'intelligenza artificiale per supportare i fornitori di servizi di manutenzione all'aperto, sviluppando una serie di robot autonomi capaci di operare accanto agli esseri umani.

L'azienda si basa su ES1, un'AI proprietaria che utilizza modelli del mondo reale per ragionare e pianificare durante il lavoro di giardinaggio. Questa tecnologia è stata già implementata con successo nel loro robot falciatore autonomo.

Grazie all'intelligenza artificiale di ESR, Verdie è in grado di lavorare in sinergia con altri robot e con gli umani, senza la necessità di istruzioni specifiche. Il robot è stato progettato per apprendere l'ambiente circostante esclusivamente tramite l'IA, navigando e adattandosi autonomamente al contesto.

Verdie non è solo un'aggiunta funzionale, ma il suo design accattivante lo rende un piacere da osservare mentre svolge i compiti di giardinaggio. Per coloro che sono curiosi di vedere Verdie in azione, l'azienda ha reso disponibile un video dimostrativo per mostrare il robot all'opera. Potete vederlo qui sotto: