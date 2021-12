Ecco la moneta più redditizia secondo i dati blockchain

Un indicatore fornito da IntoTheBlock tiene traccia degli indirizzi con saldi di diverse monete e quindi li confronta con i prezzi correnti sul mercato. Secondo l’indicatore, ethereum rimane la moneta più redditizia tra le più grandi criptovalute sul mercato. Mentre la maggior parte delle valute sul mercato sono entrate in una fase di correzione attiva, ether è stata una delle monete che si è consolidata di più invece di scendere continuamente. La seconda più grande criptovaluta ha perso solo il 18% dal suo ATH, mentre bitcoin ha perso il 30% nello stesso periodo.

Ethereum e altre monete hanno brillato nel mercato globale delle criptovalute, mentre i famigerati memecoin shiba inu e dogecoin hanno perso la maggior parte del loro valore e della loro popolarità nell’ultimo mese. Con la rapida diminuzione della pressione all’acquisto, shiba inu ha perso oltre il 60% del suo valore in meno di un mese. Recentemente, il token è improvvisamente aumentato di circa il 40%, poi è sceso rapidamente di nuovo e ora viene scambiato a un minimo di due mesi.

I possessori di ethereum, matic e bitcoin stanno godendo di profitti, la maggioranza assoluta degli investitori cardano rimane ancora nella zona rossa perdendo parte del valore dei loro investimenti. La forte corsa di cardano in estate non ha ricevuto alcun sostegno in seguito, e la moneta ha perso tutta la sua crescita in meno di due mesi di oltre il 50%. L’ATH di cardano è stato raggiunto il 3 settembre.