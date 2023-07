Quattro individui hanno accettato di essere confinati all’interno di un edificio di poco più di 150 metri quadri che ricrea un habitat marziano per simulare, quella che potrebbe essere la prima missione su Marte.

Come sappiamo, la prima missione NASA che spedirà degli umani su Marte è attesa per il 2040, e non è quindi una sorpresa che l’agenzia spaziale sia già all’opera con i primi esperimenti al fine di studiare come sarebbe la vita sul Pianeta Rosso.

Durante il loro soggiorno di 378 giorni, che è ufficialmente iniziato all’inizio di questa settimana, i partecipanti affronteranno una serie intensa di attività, che includono un rigoroso regime di esercizi e un lungo elenco di compiti, dalla simulazione di passeggiate spaziali alla coltivazione di colture. In altre parole, si tratta di un lavoro a tutti gli effetti che sicuramente metterà a dura prova l’intero equipaggio di quattro persone.

Si tratta di solo sacrificio? Per nulla. I partecipanti, infatti, sono ricompensati e la NASA prevede un pagamento di 10 dollari all’ora per tutte le ore di attività. Completando l’intera esperienza, ogni partecipante riceverà 60.000 dollari. Nessuno diventerà milionario con questa missione, ma sicuramente si tratta di un anno (378 giorni) ben diverso dal “normale”. La missione sarà sicuramente sfidante, sia sotto al profilo fisico sia per quello mentale, si prevede che la nostalgia da casa sarà evidente ma l’occasione è davvero unica nel suo genere.