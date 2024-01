Echo Show 15, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 20%

Tra i dispositivi della linea Echo più amati vi è, senza dubbio, l'innovativo Echo Show 15, uno schermo intelligente Full HD da 15,6” che unisce la comodità di Alexa e Fire TV per gestire al meglio la vostra casa e intrattenervi con i vostri show preferiti. La bella notizia? Oggi potete trovarlo su Amazon a soli 239,99€, per uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 299,99€!

Echo Show 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Show 15 di Amazon è un dispositivo unico nel suo genere, progettato per essere una sorta di finestra digitale sulla vostra vita grazie alle sue generose dimensioni che lo rendono simile a un quadro. La sua forma, lo spessore e il design sono pensati per essere appesi direttamente al muro, aggiungendo un tocco futuristico all'arredamento di casa. Le sue caratteristiche principali includono uno splendido schermo touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una discreta fotocamera da 5 MP integrata nella cornice. Questa combinazione non solo offre un aspetto accattivante, ma rende anche il dispositivo versatile nelle sue funzioni.

Le possibilità offerte da Echo Show 15 sono diverse: dalle funzionalità tradizionali come la consultazione delle notizie, l'ascolto di musica e la visione di video online, fino alla visualizzazione di servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Integrando nativamente Amazon Alexa, funge anche da hub per il controllo di dispositivi smart compatibili con l'ecosistema Amazon. Grazie alle sue dimensioni generose, supporta anche la modalità picture-in-picture, consentendo di visualizzare contemporaneamente i video delle telecamere di sorveglianza mentre si fruisce di altri contenuti come notizie o intrattenimento.

Insomma, l'Echo Show 15 è perfetto per chi cerca di ottimizzare la propria giornata senza rinunciare al meglio dell'intrattenimento, e il fatto che sia in sconto di 70,00€ lo rende un acquisto davvero imperdibile. Inoltre, avrete persino la possibilità di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancora più accessibile.

