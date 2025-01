Il robot che non ha bisogno del sacchetto oggi al minimo storico: sotto i 300€!

Il mercato dei robot aspirapolvere accoglie oggi una straordinaria offerta con il DEEBOT N20e Plus di ECOVACS, disponibile a un prezzo visto soltanto una volta in passato: soli 299€. Questo innovativo dispositivo si distingue per un design privo di sacchetto della polvere, un dettaglio che lo rende ecologico e pratico. L’attenzione al risparmio e alla sostenibilità non intacca le prestazioni, anzi, il N20e Plus si propone come una soluzione completa e tecnologicamente avanzata per la pulizia quotidiana della casa.

ECOVACS DEEBOT N20e Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello è ideale per quelle persone alla ricerca di una soluzione efficace e automatizzata per mantenere pulite le superfici di casa senza dover intervenire personalmente. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 10.000 Pa, è particolarmente adatto a chi possiede animali domestici o ha a che fare con grandi quantità di polvere e detriti quotidianamente. Chi ha esigenze di pulizia elevate ma dispone di poco tempo libero troverà in questo robot aspirapolvere un alleato prezioso, capace di offrire un ambiente pulito e accogliente con minimo sforzo.

Il sistema di pulizia pensato per durare fino a 45 giorni lo rende perfetto anche per chi desidera dimenticarsi delle mansioni domestiche per lunghi periodi. Per gli utenti con case composte da diversi tipi di pavimentazione o che hanno soglie alte fino a 20 mm, questo robot rappresenta la soluzione ottimale, grazie alla sua capacità di arrampicata e alla durata della batteria fino a 350 minuti, che permette di coprire ampie superfici senza necessità di ricariche frequenti.

Inoltre, il design della spazzola antigroviglio assicura prestazioni ottimali anche in ambienti con molti capelli o peli di animali, diminuendo notevolmente la manutenzione necessaria. Chiunque sia alla ricerca di un dispositivo che combini potenza, autonomia e facilità d'uso troverà in questo ECOVACS un investimento che migliorerà la gestione delle pulizie domestiche.

