Ecovacs Deebot N8 vs. Deebot N8+, quale aspirapolvere robot è meglio e per chi?

Ormai conosciamo Ecovacs da diverso tempo, il brand vanta ad oggi una linea di prodotti molto ampia e più volte ci è capitato di passare i suoi aspirapolveri robot della linea DEEBOT sotto la nostra lente d’ingrandimento.

Oggi faremo qualcosa di diverso dal solito, ovvero mettere a confronto due modelli (nello specifico DEEBOT N8, l’aggiornamento di OZMO 920, e DEEBOT N8+) per analizzare le caratteristiche che li contraddistinguono ed evidenziare le principali differenze tra i due.

Come sono fatti

Si tratta di due aspirapolvere robot dalle funzionalità simili ma fondamentalmente differenti in alcuni punti chiave. Entrambi vantano una struttura circolare dal diametro di 33 circa e altezza 8 centimetri. La scocca superiore è realizzata in plastica opaca bianca e interrotta unicamente dal tasto di avvio e dalla classica torretta con sensore laser per la rilevazione degli ostacoli e la mappatura delle stanze.

Ottima per entrambi la finitura bianco ruvido, che aiuta ad evitare accumuli di ditate e polvere come invece accade in tanti modelli lucidi o scuri.

Il vano principale, situato nella zona superiore, si solleva agilmente per dare accesso al contenitore per la raccolta della polvere; sviluppato in entrambi i casi per essere rimosso facilmente e svuotato o manutenuto in pochi secondi. Sempre sotto la scocca troviamo anche l’interruttore di accensione e al pulsante per l’accoppiamento con la rete Wi-Fi, più un piccolo pettine atto alla pulizia manuale di filtro e sensori sottostanti ai due robot.

Lungo la cornice si sviluppa principalmente il sistema di areazione degli aspirapolvere (nella zona posteriore), i sensori aggiuntivi per la rilevazione degli ostacoli 3D, insieme al paraurti frontale per attutire gli urti in fase di funzionamento, oltre agli speaker posteriori che i due DEEBOT sfruttano per comunicare con noi.

Infine, il lato inferiore è dove è collocata la sensoristica per la mappatura e il riconoscimento delle superfici e i dislivelli da superare, oltre alle varie spazzole atte alla pulizia (una principale al centro e le due laterali su entrambi i modelli), i connettori per la base di ricarica e lo spazio dove collocare il serbatoio per l’acqua, oltre ai due fori tramite i quali avviene lo svuotamento automatico del vano polvere.

Svuotamento automatico? Ebbene sì, la più grande differenza tra DEEBOT N8 e DEEBOT N8+ è proprio la stazione di ricarica auto-svuotante, presente in confezione solamente per quest’ultimo.

Ecovacs Deebot N8+ arriva in una confezione decisamente più grande del suo “fratellino minore”. Il motivo è chiaramente la presenza della stazione di ricarica auto-svuotante di cui parlavo, somigliante nella forma ad un cestino sospeso al di sopra di una piantana di ricarica un po’ più elaborata, e che, a causa della sua funzione peculiare, occupa chiaramente molto più spazio rispetto ai modelli più classici.

Cosa cambia?

Nel funzionamento generale i due robot si comportano entrambi egregiamente; l’applicazione, Ecovacs Home, è pienamente compatibile con entrambi i modelli e permette una pulizia e una configurazione personalizzate in ogni dettaglio.

Ciò che rende realmente differenti DEEBOT N8 e DEEBOT N8+ è la stazione di ricarica auto-svuotante che, nel caso del modello “plus” garantisce una serenità nettamente superiore e una manutenzione davvero ridotta al minimo.

Mentre con DEEBOT N8 la cassetta contieni polvere va svuotata mediamente ogni 4/5 cicli di pulizia (variabile che cambia in base alle dimensioni degli ambienti da aspirare), utilizzando la base auto-svuotante, DEEBOT N8+ può compiere serenamente anche due o tre volte il numero di cicli effettuati dal modello di fascia più bassa, prima di doversi preoccupare di cambiare sacchetto alla base.

Entrambi i metodi di svuotamento sono pratici e molto veloci, con una procedura leggermente più macchinosa nel caso di N8+, che richiede appunto un ricambio del sacchetto raccogli polvere presente nel cestino incluso nella base di ricarica.

Il discorso legato al sacchetto è un po’ controverso invece. Se è pur vero che la base auto-svuotante permette una manutenzione meno frequente e una tranquillità maggiore nell’utilizzo di tutti i giorni, è vero anche che, per un discorso prettamente ecologico, N8 non ha bisogno di ricambi o prodotti aggiuntivi (i sacchetti stessi) da recuperare periodicamente; è sufficiente svuotare il vano polvere e rimetterlo al suo posto. Chiaro è che la procedura andrà ripetuta molto più spesso.

Altro argomento da prendere in considerazione è l’ingombro. DEEBOT N8+ necessita di un angolo dedicato della casa, viste le dimensioni generose della base di ricarica. Spesso e volentieri chi cerca prodotti come questi, vuole anche riuscire a nasconderli il più possibile, così da non avere sempre tra i piedi o in bella vista il proprio aspirapolvere. Da questo punto di vista, per chi ha poco spazio o semplicemente rientra nella categoria appena citata, N8 è sicuramente la soluzione migliore tra le due.

Al contrario invece c’è da dire che, l’utilizzo di un sacchetto per la raccolta della polvere, può risultare un’opzione migliore per chi soffre di allergie; isolando di fatto la polvere, la base auto-svuotante di N8+ permette di non dover entrare in contatto direttamente con il vano contieni polvere, come accade invece nella versione N8.

Considerazioni finali

A conclusione di questo confronto, manca da analizzare ancora l’altra grande differenza tra i due modelli: il prezzo.

Ecovacs DEEBOT N8 è venduto in media a 399€, mentre DEEBOT N8+ è reperibile a circa 599€, 200€ in più circa. Nonostante questi prezzi siano spesso soggetti a sconti (anche al di fuori dei classici periodi come Black Friday o Prime Day), si tratta di una differenza importante che, in certo senso, può facilitare anche la scelta in fase di acquisto.

Viste le caratteristiche che abbiamo analizzato, viene abbastanza semplice consigliare i due prodotti a tipologie di utenza ben differenti.

Da una parte abbiamo DEEBOT N8, modello più sobrio e semplice da posizionare in qualunque angolo della casa, dalle prestazioni ottimali e dal prezzo più contenuto (soprattutto se recuperato durante i periodi di sconto, dove è possibile trovarlo anche a 50/60€ in meno). Qui il target è l’utente che cerca un aspirapolvere robot valido, semplice da utilizzare e personalizzare, ma che allo stesso tempo non ha particolare esigenza di risparmiare tempo a livello di manutenzione dello stesso.

Dall’altra invece abbiamo DEEBOT N8+, che raccoglie tutte le caratteristiche del fratello minore, aggiungendo un ulteriore livello di comodità con la sua base auto-svuotante, ad un costo chiaramente superiore. L’utenza interessata in questo caso è più esigente, non ha problemi di spazio in casa ed è interessata ad un prodotto a cui dover pensare il meno possibile, motivo per il quale è probabilmente disposta a pagare una cifra superiore.

Ora che avete un quadro più ampio però, la scelta sta solo a voi. Qual è il vostro target?