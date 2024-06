Prezzi esorbitanti per i robot aspirapolvere? Ecovacs sorprende con un'offerta a 549€

Ecovacs Deebot T20e Omni è stato, e per certi versi lo è ancora, uno dei robot aspirapolvere di punta del noto brand. Come ex top di gamma, il suo prezzo iniziale era importante, come tutti i robot premium, superando abbondantemente la soglia dei 1.000€. Tuttavia, oggi è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto del 57%, e applicando un coupon da 50€ che dovete selezionare, il prezzo scende da 1.399€ a soli 549€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Ecovacs Deebot T20e Omni, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot si rivela ideale per coloro che cercano una soluzione di pulizia domestica all'avanguardia, combinando aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un unico dispositivo, semplificando notevolmente le faccende quotidiane. Con una potenza di aspirazione di 6000Pa e la capacità di sollevare automaticamente i mop per evitare l'imbrattamento di moquette e tappeti, questo robot è perfetto per chi desidera mantenere la propria casa pulita senza sforzi.

La tecnologia di navigazione avanzata e il rilevamento degli ostacoli in 3D rendono l'Ecovacs Deebot T20e Omni adatto anche a famiglie con bambini o animali domestici, dove la presenza di piccoli oggetti sul pavimento è frequente, garantendo una pulizia efficace e senza blocchi.

In aggiunta, la compatibilità con assistenti vocali, come YIKO e Alexa, permette un controllo intuitivo e senza mani, ideale per chi valuta l'efficienza e il comfort tecnologico nella gestione delle pulizie domestiche. Con la sua stazione Omni All-in-One, che offre una soluzione di pulizia e manutenzione di ultima generazione, si adatta perfettamente a chiunque cerchi un'esperienza di pulizia profonda, automatizzata e personalizzata, liberando tempo prezioso da dedicare ad altre attività o al relax.

