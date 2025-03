ECOVACS T50 Family: i nuovi robot aspirapolvere di fascia media che sfidano i top di gamma

Nel settore degli aspirapolvere robotizzati, la competizione è sempre più agguerrita. ECOVACS cerca di mantenere il suo vantaggio tecnologico con l'introduzione della serie T50. Con tre nuovi modelli (T50 OMNI, T50 PRO OMNI e T50 MAX PRO), che rappresentano un aggiornamento della "vecchia" gamma T30, l’azienda presenta un mix di innovazione e design che punta a conquistare anche i clienti più esigenti. Ma quali sono le caratteristiche che rendono questi nuovi robot di fascia media così interessanti, tanto da competere con i top di gamma? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

T50 OMNI: il robot aspirapolvere più sottile della gamma

Il modello T50 è, senza dubbio, il più sottile della serie, con un’altezza di soli 81 mm. Questo lo rende capace di infilarsi sotto mobili bassi, come letti e divani, per una pulizia completa anche negli spazi più difficili da raggiungere. Ma non è solo l’altezza che lo rende interessante. Con una potenza di aspirazione di ben 15.000 Pa, è in grado di affrontare polvere, sporco e peli di animali senza fatica. Un vero campione della pulizia, dunque, che non passa inosservato.

Un aspetto fondamentale nella pulizia è la cura dei bordi, dove spesso si accumulano polvere e detriti difficili da raggiungere. Grazie alla tecnologia TruEdge 2.0, i nuovi DEEBOT T50 si spingono fino agli angoli più nascosti. La spazzola laterale dinamica e il mocio che si estende fino a un millimetro dai margini assicurano una pulizia profonda anche lungo le pareti e negli angoli. Il tutto è potenziato dal modulo laser integrato, che garantisce massima precisione.

Il cuore del DEEBOT T50 è il sistema di navigazione. Basato sulla tecnologia dToF-LiDAR e intelligenza artificiale, il robot si adatta all’ambiente circostante, spostandosi agilmente anche in spazi stretti e poco illuminati. La sua capacità di analizzare l’ambiente in tempo reale lo rende preciso e capace di evitare ostacoli in modo intelligente.

T50 PRO OMNI: per chi cerca il salto di qualità

Con un'altezza di soli 81 mm come il T50 OMNI normale, il T50 PRO OMNI si distingue per la tecnologia AIVI 3D 3.0. Questa funzione consente al robot di riconoscere e adattarsi agli ostacoli in tempo reale, ottimizzando il percorso di pulizia. La sua capacità di navigare e pulire in modo dinamico e autonomo lo rende uno degli aspirapolvere robotizzati più completi sul mercato.

Uno degli aspetti più fastidiosi nella manutenzione di un robot aspirapolvere è la pulizia delle spazzole, soprattutto quando si tratta di capelli lunghi. Con la tecnologia ZeroTangle 2.0, il DEEBOT T50 risolve questo problema grazie alla spazzola dal design a tripla V, che impedisce che i capelli si attorciglino. In questo modo, la manutenzione è ridotta al minimo e il robot continua a funzionare con la stessa efficienza anche dopo molteplici utilizzi.

Una delle principali innovazioni della serie T50 è la stazione OMNI, che rende la pulizia un’esperienza completamente automatica. Non solo il DEEBOT si svuota autonomamente, ma la stazione lava e asciuga il mocio con acqua calda a 75°C e 45°C. Inoltre, nella versione PRO OMNI, la soluzione detergente viene dosata automaticamente, garantendo sempre un lavaggio ottimale.

La presenza dell’assistente vocale YIKO rende il controllo del robot ancora più facile e intuitivo. Basta un semplice comando per avviare la pulizia o personalizzarla in base alle proprie esigenze. La possibilità di interagire con il robot tramite voce aggiunge un ulteriore livello di comodità, rendendo la gestione quotidiana ancora più facile.

T50 MAX PRO OMNI: la punta di diamante della serie

Per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, il T50 MAX PRO OMNI si presenta come il modello di punta della serie. Con una potenza di aspirazione di ben 18.500 Pa, la più alta sul mercato, questo robot è in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato. La sua potenza, unita alle tecnologie più avanzate del momento come il sistema TruEdge 3D e l’aspirazione a flusso d’aria (nota anche come BLAST), lo rendono uno dei robot più efficienti mai realizzati.

La tecnologia BLAST, in particolare, è un sistema di aspirazione innovativo ad alto flusso d'aria. Utilizza un motore ad alta coppia da 100W, pale del ventilatore più grandi del 45% e una struttura a bassa resistenza, alimentata dalla prima batteria a sacchetto EV del settore, per fornire un flusso d'aria stabile di 16,3 L/s e una potenza di aspirazione di 18.500 Pa. Questo aumenta la rimozione della polvere fine dai tappeti del 78% e garantisce la raccolta al 100% di particelle di grandi dimensioni sia sui pavimenti che sui tappeti. A differenza dei tradizionali aspirapolvere, il T50 MAX dà la priorità all'elevato flusso d'aria per fornire una pulizia più profonda ed efficace.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo raccolto e sintetizzato le principali caratteristiche della gamma in questa guida:

Potenza di aspirazione:

T50 MAX PRO OMNI: 18.500 Pa, la più alta sul mercato

T50 PRO OMNI: 15.000 Pa

T50 OMNI: 15.000 Pa

Tecnologia di pulizia:

T50 MAX PRO OMNI : tecnologia BLAST per una pulizia più efficace, TruEdge 2.0 + sensore bordo TruEdge 3D per una pulizia accurata dei bordi, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach per il riconoscimento degli ostacoli e ZeroTangle 2.0 per evitare grovigli di capelli.

: tecnologia BLAST per una pulizia più efficace, TruEdge 2.0 + sensore bordo TruEdge 3D per una pulizia accurata dei bordi, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach per il riconoscimento degli ostacoli e ZeroTangle 2.0 per evitare grovigli di capelli. T50 PRO OMNI : tecnologia TruEdge 2.0 per la pulizia dei bordi, navigazione avanzata basata su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale, e tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI per il riconoscimento degli ostacoli (solo nella versione PRO OMNI).

: tecnologia TruEdge 2.0 per la pulizia dei bordi, navigazione avanzata basata su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale, e tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI per il riconoscimento degli ostacoli (solo nella versione PRO OMNI). T50 OMNI: tecnologia TruEdge 2.0 per la pulizia dei bordi, navigazione avanzata basata su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale.

Stazione OMNI:

T50 MAX PRO OMNI : OMNI 10 in 1 con lavaggio del mocio con acqua calda (40-75°C), asciugatura ad aria calda (63°C), svuotamento automatico, aggiunta automatica della soluzione detergente e altre funzioni.

: OMNI 10 in 1 con lavaggio del mocio con acqua calda (40-75°C), asciugatura ad aria calda (63°C), svuotamento automatico, aggiunta automatica della soluzione detergente e altre funzioni. T50 PRO OMNI : OMNI con lavaggio e asciugatura del mocio con acqua e aria calda (75°C e 45°C), svuotamento automatico e dosaggio automatico della soluzione detergente.

: OMNI con lavaggio e asciugatura del mocio con acqua e aria calda (75°C e 45°C), svuotamento automatico e dosaggio automatico della soluzione detergente. T50 OMNI: OMNI con lavaggio e asciugatura del mocio con acqua e aria calda (75°C e 45°C) e svuotamento automatico.

Altre caratteristiche:

T50 MAX PRO OMNI : design simmetrico, serbatoi dell'acqua traslucidi, nessuna sporgenza nella parte superiore e manutenzione frontale.

: design simmetrico, serbatoi dell'acqua traslucidi, nessuna sporgenza nella parte superiore e manutenzione frontale. T50 PRO OMNI : spazzola dal design a tripla V per evitare grovigli di capelli e certificazione TÜV Rheinland per l'efficacia nella pulizia di angoli e bordi.

: spazzola dal design a tripla V per evitare grovigli di capelli e certificazione TÜV Rheinland per l'efficacia nella pulizia di angoli e bordi. T50 OMNI: altezza di soli 81 mm per infilarsi sotto i mobili bassi.

Prezzo e disponibilità

I nuovi modelli della serie T50 saranno disponibili a partire dal 20 marzo, con il DEEBOT T50 OMNI e T50 PRO OMNI venduti rispettivamente a 719€ e 809€. Il T50 MAX PRO ha invece un prezzo di 899€. Per il periodo di lancio, dal 20 al 31 marzo, sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% (i prezzi citati sono già comprensivi di questo sconto). Questi prezzi rendono i modelli della serie T50 competitivi nella fascia medio/alta di mercato dei robot aspirapolvere, riuscendo a offrire una qualità paragonabile a quella dei top di gamma.