ENI ti regala un Panettone Vergani da 24€! Paghi solo la spedizione!

Per festeggiare il secondo anniversario del programma fedeltà "Insieme", Plenitude vi offre un’opportunità straordinaria per le festività natalizie. Tutti i clienti iscritti al programma possono ricevere in regalo un panettone Vergani da 750 grammi, pagando solamente le spese di spedizione pari a 4,90€. Questa iniziativa esclusiva è valida fino al 1° gennaio 2025 e vi consente di aggiungere un tocco speciale alle vostre feste con un prodotto artigianale simbolo della tradizione milanese dal 1944.

Promozione ENI Plenitude Vergani, come sfruttarla?

Partecipare è semplicissimo. Per prima cosa, accedete al programma fedeltà "Insieme" tramite il sito ufficiale di ENI Plenitude. Una volta effettuato l’accesso, cliccate sul banner dedicato all’iniziativa che raffigura il panettone Vergani. Selezionate l’opzione “Richiedi” entro il termine dell’offerta e ottenete il vostro codice sconto, che potrete copiare per utilizzarlo subito o richiedere via e-mail per un uso successivo. Accedendo al sito partner indicato, scegliete il panettone che preferite, aggiungetelo al carrello e inserite il codice nel campo dedicato al checkout. Completate l’operazione fornendo i vostri dati di spedizione e scegliendo la modalità di pagamento per le spese di spedizione.

Il codice sconto è utilizzabile una sola volta e vi permette di scegliere tra i diversi panettoni Vergani disponibili. Questa promozione non è cumulabile con altre offerte attive. La spedizione è prevista in circa 3-4 giorni lavorativi dalla richiesta, con consegna nei giorni successivi al 25 dicembre.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di rendere il vostro Natale ancora più speciale con un dolce di eccellenza, interamente made in Milano, che unisce qualità, tradizione e sapore autentico. Se non siete ancora iscritti al programma "Insieme", potete farlo facilmente tramite il sito ufficiale e accedere subito a questa straordinaria offerta. Iscrivetevi oggi stesso e richiedete il vostro panettone Vergani in regalo per arricchire le festività con gusto e tradizione.

Vedi il sito Eni Plenitude