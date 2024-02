CHE BOMBA! Espansione HeroQuest Frozen Horror in sconto del 44%!

Per gli amanti dei giochi da tavolo, ecco una notizia entusiasmante: su Amazon è ora disponibile l'espansione HeroQuest Frozen Horror - Pack delle Imprese di Avalon Hill. A soli 25,37€ invece di 44,99€, con uno sconto del 44%, questa offerta imperdibile espande il mondo dell'avventura fantasy di HeroQuest, immergendo i giocatori in un universo di gelo, mostri feroci e sfide emozionanti. Importante sottolineare che per giocare è necessario possedere il Sistema di Gioco Base HeroQuest.

HeroQuest Frozen Horror, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa espansione è l'acquisto ideale per coloro che hanno già esplorato il gioco base di HeroQuest e desiderano nuove sfide e mondi intriganti. Rivolta agli appassionati di giochi da tavolo, specialmente coloro con un'età superiore ai 14 anni, Frozen Horror offre un'avventura ambientata in un mondo ghiacciato, popolato da pericoli e creature mistiche come il Terrore di Ghiaccio, Orsi Polari e Yeti.

Il pack aggiunge 21 miniature non dipinte alla collezione dei giocatori e presenta 10 nuove imprese entusiasmanti, insieme a tessere a colori e nuove carte artefatto e imprese. Questo arricchisce notevolmente le sessioni di gioco, offrendo un'esperienza personalizzata e una giocabilità infinita. Perfetto per un minimo di due giocatori, Frozen Horror permette di esplorare nuove narrazioni, creare storie personalizzate e soddisfare la voglia di nuovi scenari e sfide per gli amanti del tema fantasy.

È importante sottolineare che è necessario possedere il Gioco Base HeroQuest per godere di questa espansione che porta l'avventura a nuovi livelli con un mondo ricco di mostri e trappole mortali.

In sintesi, l'espansione Frozen Horror per HeroQuest è un acquisto ideale per coloro che cercano di espandere il proprio universo di gioco, offrendo nuove sfide e avventure. A un prezzo fantastico di 25,37€, rappresenta un'ottima aggiunta per gli appassionati e i collezionisti che desiderano elevare la loro esperienza di gioco, garantendo ore di intrattenimento e possibilità illimitate di narrazione ed esplorazione.

