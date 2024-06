Euronics anticipa il Black Friday! Offerte ASSURDE fino al 19 giugno!

Euronics ha appena inaugurato la settimana del Black Friday d'state, un periodo che va dal 6 al 19 giugno durante il quale potrete accedere a una serie di sconti imperdibili su un'ampia gamma di prodotti. Gli sconti sono davvero interessanti e permettono di risparmiare parecchio su alcuni dei migliori dispositivi tecnologici di marchi come Samsung, Sony, Apple, Dyson e molti altri. Se volete vedere la lista completa delle offerte vi consigliamo di consultare il volantino sul sito di Euronics.

Scopri le offerte su Euronics

Black Friday estivo Euronics, perché approfittarne?

Il Black Friday estivo di Euronics propone ottimi sconti su un'ampia gamma di dispositivi tra cui grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, notebook, smart TV e molto altro. Se state cercando qualcosa di specifico, come un nuovo televisore o uno smartphone, potete scegliere una delle tante offerte che saranno disponibili fino al 19 giugno. Fare acquisti su Euronics è semplicissimo e sicuro. Inoltre, su gran parte dei prodotti, potete rateizzare il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna. Anche se di norma questi sconti si vedono solo a Novembre, il Black Friday estivo di Euronics è un ottimo modo per acquistare prodotti di qualità a un prezzo ridotto.

Tra le offerte presenti sul sito Euronics, vi segnaliamo uno sconto interessante sull'aspirapolvere Dyson V10 Absolute, uno dei modelli più popolari del noto produttore di elettrodomestici che al momento si trova in sconto a soli 399€, 200€ in meno rispetto al prezzo originale di 599€ e 100€ in meno rispetto al prezzo più basso recente di 499€. Il Dyson V10 è un aspirapolvere senza filo dotato di un potente motore digitale V10 con un'autonomia fino a 60 minuti e tre modalità di pulizia.

Questo potente aspirapolvere lavora bene su tutte le superfici ed è dotato di un sistema di filtrazione avanzato che cattura il 99,97% delle particelle microscopiche. Nella confezione troverete una varietà di accessori per diverse superfici e tipologie di sporco che vi permetteranno di pulire senza problemi tutta la casa, dai tappeti al gres.

Questa è solo una delle vantaggiose offerte del Black Friday estivo Euronics, ma se volete scoprire tutte le offerte le trovate sulla pagina dedicata al Black Friday estivo di Euronics all'interno della quale troverete l'intero catalogo. Affrettatevi, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!

Scopri le offerte su Euronics