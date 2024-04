Euronics: drastico calo di prezzi sulle smart TV Samsung! AFFARE!

State pensando di acquistare una nuova smart TV e desiderate assicurarvi un modello top di gamma ma, al contempo, volete risparmiare? A fare al caso vostro sono le offerte di Euronics: sullo store online, infatti, troverete un vasto catalogo di smart TV Samsung a prezzi stracciati!

Offerte smart TV Euronics, perché approfittarne?

Queste offerte di Euronics sono, ovviamente, rivolte a coloro che sono alla ricerca di una nuova smart TV e vogliono optare per un modello Samsung. Dalle QLED alle Crystal UHD, passando per Neo QLED e OLED, il catalogo è molto vasto per cui troverete sicuramente il modello perfetto per voi. Inoltre, se desiderate dilazionare i pagamenti, sarete felici di sapere che la maggior parte dei prodotti offre la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con Klarna.

Vi consigliamo, per esempio, di dare un'occhiata alla Samsung QN90C da 50", attualmente in offerta a soli 999,00€ anziché 1.399,00€. Questa TV è dotata di un pannello Ultra HD 4K e del processore Neural Quantum 4K, garantendovi un'esperienza visiva straordinaria che vi farà sentire come al cinema. Inoltre, la tecnologia anti-riflesso assicura una visione perfetta da qualsiasi angolazione, mentre l'audio Dolby Atmos rende ogni scena incredibilmente coinvolgente.

Questo è solo un esempio delle numerose offerte disponibili, quindi vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai saldi sul sito di Euronics per esplorare l'intero catalogo e cogliere al volo le migliori occasioni. Tuttavia, agite tempestivamente poiché le scorte potrebbero esaurirsi presto!

