Se siete alla ricerca di una soluzione di sorveglianza pratica, efficace e conveniente, oggi potreste aver trovato l’occasione giusta. La videocamera smart EZVIZ CB2 è disponibile a un prezzo promozionale di 69,99€, con in aggiunta un coupon del 15% che applica uno sconto extra direttamente al momento del pagamento. Si tratta di un'opportunità interessante per dotarsi di un dispositivo di sicurezza moderno, facile da usare e ricco di funzionalità intelligenti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

EZVIZ CB2, chi dovrebbe acquistarla?

Una delle caratteristiche più apprezzate della EZVIZ CB2 è la base magnetica integrata, che consente di installarla con estrema semplicità su qualsiasi superficie metallica. Questo significa che potete posizionarla dove preferite e spostarla ogni volta che ne avete bisogno, senza bisogno di fori o supporti aggiuntivi. Inoltre, la sua batteria ricaricabile da 2000 mAh garantisce fino a 50 giorni di autonomia, rendendola ideale anche per gli ambienti in cui non è disponibile una presa di corrente. Per chi desidera una fonte energetica continua, è compatibile anche con il pannello solare EZVIZ.

Dal punto di vista delle funzionalità, la CB2 offre audio bidirezionale grazie al microfono e all’altoparlante integrati, una caratteristica utile per comunicare con familiari o animali domestici anche quando siete fuori casa. Non solo: la videocamera integra un sistema di rilevamento intelligente delle persone, che evita i falsi allarmi distinguendo i movimenti umani da quelli irrilevanti, garantendo così notifiche pertinenti e puntuali.

Infine, non manca la qualità dell’immagine: la CB2 registra in risoluzione Full HD e offre una visuale grandangolare di 100°, capace di coprire l’intera stanza. Inoltre, grazie allo zoom digitale fino a 4x, è possibile ingrandire i dettagli con un semplice doppio tocco. Tutte queste caratteristiche, unite al prezzo scontato di oggi, rendono la EZVIZ CB2 una scelta molto interessante per migliorare la sicurezza domestica con semplicità ed efficienza.

Vedi offerta su Amazon