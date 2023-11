Fai festa con questa SUPER cassa bluetooth! 192€ di sconto

Nel giorno del vero e proprio Black Friday, un'occasione d'acquisto sorprendente si è attivata anche sulla Sony SRS-XG500, una cassa Bluetooth portatile e resistente, ideale per le feste e per chi vuole ascoltare un audio di qualità. Originariamente venduta a 420,00€, è ora disponibile a soli 299,00€, a cui però vanno sottratti altri 71,08€ resi possibili da un coupon selezionabile sulla pagina del prodotto. Questo significa che potete acquistarla a soli 227,92€!

Sony SRS-XG500, chi dovrebbe acquistarla?

Perfetta per chi è alla caccia di un'esperienza audio portatile, potente e di alta qualità. Sony SRS-XG500 è l'ideale per tutti i musicofili, amanti della festa e appassionati di karaoke. Grazie alla sua resistenza all'acqua, alla polvere e alla durata della batteria fino a 30 ore, è l'accompagnatore ideale per le lunghe notti di festa e per i viaggi in campagna o in spiaggia.

Inoltre, coloro che amano esprimere il loro mood attraverso la musica, troveranno magnifiche le luci personalizzabili e la possibilità di scegliere la propria playlist tramite l'app Sony Music Center. Infine, per i chitarristi e gli amanti del karaoke, lo speaker può essere utilizzato come amplificatore, rendendo la vostra festa ancora più grande e vivace.

Un prezzo così basso sulla Sony SRS-XG500 non si era mai visto, per questo vi consigliamo di approfittarne ora che ci sono le offerte del Black Friday, per non rischiare di acquistarla in seguito quando il prezzo potrebbe aumentare e non di poco.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

