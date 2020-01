Fino a 500€ di cashback se acquisti un TV QLED e una Soundbar serie Q di Samsung

Vi segnaliamo che su Monclick è disponibile la straordinaria promozione Samsung con cui accogliere più che degnamente questo promettente 2020 di offerte e promozioni. Di che stiamo parlando? Della possibilità di ottenere fino a 500 Euro di cashback sull’acquisto di una Smart TV QLED del brand coreano in accoppiata con una soundbar della straordinaria serie Q! Una coppia di prodotti tech con cui rinnovare il proprio salotto, all’insegna di un’esperienza degna delle migliori sale cinematografiche in circolazione. La promozione è valida fino al 1° marzo 2020 e vi permetterà di ottenere un cashback minimo di 150€ in base alla soundbar acquistata. Per quanto riguarda invece la TV, avrete libera scelta sui modelli QLED, a patto che siano pari o superiori al formato da 55″.

In sostanza: acquistate una smart TV Samsung QLED da minimo 55″, aggiungete al carrello una Soundbar della serie Q scegliendo un modello tra 60R, 70R o 90R, e riceverete un cashback pari a 150, 200 o 500€!

Una promozione non da poco, che si trasforma in un’occasione doppiamente ghiotta approfittando delle offerte Monclick, che scontano le TV Samsung anche di 400 euro rispetto al prezzo originale, con il risultato di un risparmio anche vicino ai 1000 euro incastrando la giusta combinazione tra TV scontate e promozione Samsung attivata! Un’occasione che vi consigliamo di cogliere al volo, correndo subito a selezionare la combinazione ideale di TV e Soundbar consultando la proposta Monclick, o semplicemente cliccando sul banner sottostante.

Infine, prima di lasciarvi, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni di questi ultimi giorni del 2019, nonché tutti gli sconti che arriveranno all’inizio del 2020! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!