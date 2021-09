Fintech MoneyLion, l’app per gli acquisti di bitcoin ed ethereum

La piattaforma Fintech MoneyLion sta lanciando funzionalità crittografiche all’interno della sua app, che consentono ai clienti di acquistare e vendere bitcoin ed ethereum. Il servizio sarà disponibile per tutti i clienti statunitensi al di fuori di New York e Hawaii, secondo quanto riportato dall’annuncio di lunedì.

I clienti saranno inizialmente in grado di acquistare e vendere bitcoin ed ethereum, oltre a utilizzare bitcoin anche tramite la propria carta di debito per effettuare acquisti. Fintech ha poi intenzione in futuro di aggiungere il supporto per altre criptovalute.

Credit: Pixabay

MoneyLion ha sfruttato il servizio di custodia Zero Hash per i servizi di transazione e custodia dei bitcoin. Il lancio dei nuovi servizi è attualmente in corso e dovrebbe essere disponibile per tutti i clienti MoneyLion idonei entro il prossimo 5 di ottobre.

MoneyLion, che ha riferito di avere 1,8 milioni di clienti a giugno di quest’anno, offre soluzioni bancarie, di prestito e di investimento all’interno della sua app e prevede di quotarsi alla Borsa di New York alla fine di questo mese tramite la società di acquisizione per scopi speciali Fusion Acquisition.