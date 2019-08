Fitbit Aria Air, nuovo bilancia Bluetooth a partire da poco meno di 60 euro

Fitbit Aria Air è una nuova bilancia Bluetooth dal prezzo di poco meno di 60 euro che consente non solo di monitorare il peso ma anche la sincronizzazione con l'app Fitbit.

Fitbit Aria Air è una nuova bilancia Bluetooth che consente non solo di monitorare il peso ma anche la sincronizzazione con l’app Fitbit per calcolare l’indice di massa corporea e altri parametri. In pratica disponendo di uno smartwatch (come il nuovo Versa 2) o un fitness tracker della famiglia Fitbit si ottiene una panoramica completa di informazioni legate alla propria condizione di salute e sportiva. Si parla quindi della possibilità di monitorare attività, l’esercizio fisico, il sonno, il battito cardiaco, la nutrizione, i dati sul peso e le tendenze nel tempo da un unico posto.

“Che si tratti di gestire il peso, migliorare il livello di forma o gestire una patologia cronica, abbiamo avuto un impatto significativo sulla vita di milioni di persone. Infatti, il 73% degli utenti Fitbit che hanno impostato un obiettivo di perdita di peso, hanno perso peso nei primi sei mesi a partire dal monitoraggio del peso – confermando la potenza della piattaforma Fitbit quando si tratta di aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi”, ha ricordato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit.

Fitbit Aria Air ha numerosi funzioni per la gestione del peso grazie alla app. Consente di impostare un obiettivo, registrare i pasti e visualizzare le tendenze del peso confrontandole con le calorie assunte e bruciate per restare in linea con un piano basato su obiettivi personali. Permette la connessione ad app partner come ad esempio Strava, Runkeeper, Amazon Alexa, etc.. Infine dispone di un accesso alla sezione Comunità nell’app Fitbit per connettere con amici, familiari e altri utenti Fitbit e per ricevere consigli sul mangiare sano e sulla gestione del peso.

“Aria Air rappresenta inoltre un’opzione accessibile per clienti e partner Fitbit Health Solutions, tra cui datori di lavoro, con una bilancia facile da utilizzare e integrata con l’intero ecosistema Fitbit”, puntualizza l’azienda.

Fitbit Aria Air sarà disponibile a partire da metà ottobre nei colori nero e bianco al prezzo di 59,95 euro.