Google Pixel Watch 2 a soli 311€ grazie a NO IVA di Unieuro!

Se Amazon non ha scontato, in occasione del Black Friday, il Google Pixel Watch 2, non disperate. Se vi interessa questo smartwatch, infatti, potete approfittare del NO IVA di Unieuro per acquistarlo a un prezzo bassissimo. Il prodotto subirà un forte calo di prezzo quando verrà aggiunto a carrello, scendendo a soli 311,92€!

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di Fitbit, Google Pixel Watch 2 è l'orologio intelligente ideale per chiunque abbia a cuore la propria salute e il proprio benessere. Con la sua capacità di monitorare il battito cardiaco con precisione, mantenere il controllo sullo stress quotidiano e rispondere in modo proattivo a segnali di alterazione, sarà un partner affidabile per la cura personale. Inoltre, le sue funzioni di sicurezza, come il rilevamento delle cadute e il segnale SOS, lo rendono adatto anche per gli anziani, che potrebbero trovarsi più facilmente in situazioni di emergenza.

Con tutte le funzioni di cui è dotato, lo smartwatch di Google di 2° generazione si rivelerà un valido strumento anche per gli appassionati di fitness e atleti, fornendo loro un feedback in tempo reale durante le varie attività. Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch che punta anche alla qualità dei materiali, infatti vanta una cassa in alluminio, che garantisce leggerezza e resistenza, rendendo l'orologio adatto a resistere alle sfide quotidiane e alle sessioni di allenamento più intense.

L'attuale offerta di Unieuro costituisce un'opportunità imperdibile e risponde alle aspettative di coloro che stavano monitorando questo smartwatch in occasione del Black Friday. Tuttavia, è importante prestare attenzione, poiché il NO IVA di Unieuro sarà valido solo oggi e domani 19 novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

