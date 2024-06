Follia Unieuro: extra sconto del 24% sui tuoi acquisti, ma SOLO fino al 9 giugno!

Mentre Mediaworld continua a sorprendere con le sue offerte NO IVA, con sconti come quello da noi evidenziato sulla nuova TV LG C4, anche Unieuro non è da meno. Fino al 9 giugno, Unieuro propone migliaia di prodotti già in promozione, ai quali si applicherà un ulteriore sconto del 24% direttamente nel carrello su tutti gli articoli che, inclusi gli sconti attuali, superano un costo di 299€. Questa è un'opportunità imperdibile per fare ottimi affari, anche se alcune esclusioni su certi prodotti sono da considerare. Tuttavia, l'ampia gamma di elettrodomestici disponibili garantisce che ci sia qualcosa per tutti.

Extra sconto 24%, perché approfittarne?

Quando Unieuro applica sconti extra a carrello, i prezzi subiscono cali enormi che trasformano ogni acquisto in un vero affare. Prendiamo ad esempio il monitor MSI MAG 345CQR: originariamente listato a 449,90€, è già scontato a 399,90€, ma grazie allo sconto aggiuntivo, il prezzo finale scende a poco più di 300€.

Un'altra offerta da non perdere è quella relativa alla TV Panasonic TX-43MX600E, che grazie a questi sconti combinati, può essere vostra per circa 250€. Questi sono solo due esempi dei molti prodotti disponibili, dimostrando che le possibilità di risparmio si estendono su un'ampia gamma di articoli.

Da frigoriferi di ultima generazione a smart TV, passando per sistemi audio hi-fi e molto altro, Unieuro mette a disposizione una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze di ogni casa. Questa diversità non solo permette a tutti di trovare ciò che cerca, ma anche di approfittare di prodotti tech a prezzi molto più accessibili del solito.

