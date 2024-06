LG C4: l'acquisto di una TV OLED 2024 non è mai stato così conveniente

Quella che vi segnaliamo è un'imperdibile occasione d'acquisto per chi desidera una TV OLED del 2024 nel proprio salotto. L'offerta proviene da Mediaworld, che ha attivato una promozione NO IVA, consentendo di risparmiare quasi il 20% una volta aggiunto il prodotto al carrello. È necessario possedere la carta MW Club, ottenibile gratuitamente presso Mediaworld. La straordinaria LG C4, uno dei modelli di punta del 2024, è disponibile a soli 1.289,22€. Ancora più interessante è il fatto che si tratta del modello da 55". Di solito, un prezzo così conveniente per un OLED top di gamma si trova solo dopo un anno dal lancio, ma poiché questo modello è appena arrivato sul mercato, l'offerta è davvero incredibile.

Vedi offerta su Mediaworld

LG OLED C4, chi dovrebbe acquistarla?

La C4 è dotata del processore a9 Gen7, sviluppato da LG per sfruttare al meglio la tecnologia OLED e offrire un realismo incredibile. Questo processore, giunto alla settima generazione, utilizza algoritmi di deep-learning dell'intelligenza artificiale per riconoscere le scene di ciò che state guardando e ottimizzare i contenuti, esaltando ciascun soggetto sulla scena. Inoltre, la tecnologia Brightness Booster eleva la brillantezza delle immagini con fino al 20% di luminosità in più rispetto a uno schermo OLED tradizionale.

Il design sottile rende la C4 un gioiello di design, capace di integrarsi in qualsiasi ambiente domestico. La cornice sottile permette poi un'immersione totale nelle immagini, eliminando distrazioni e rendendo la visione ancora più coinvolgente. La piattaforma smart webOS 24 con ThinQ AI è semplice da usare, veloce e ricchissima di contenuti, con aggiornamenti garantiti per i prossimi 5 anni.

Giocare su una TV OLED come la C4 significa godersi un gameplay fluido e reattivo, grazie a un tempo di risposta di soli 0,1 millisecondi e alle 4 porte compatibili HDMI 2.1 che supportano il 4K fino a 144fps, con tecnologie di refresh variabile come VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos arricchisce ulteriormente l'esperienza di visione e ascolto, garantendo una profondità colore e una precisione audio senza pari.

Vedi offerta su Mediaworld