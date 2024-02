Friggitrice ad aria Moulinex 2-in-1 a meno di 100€, IMPERDIBILE!

Tra i vostri obiettivi del 2024 c'è iniziare a cucinare in modo più sano, ma non volete rinunciare al gusto? A fare al caso vostro è la Moulinex Easy Fry & Grill, una friggitrice ad aria 2 in 1 con una capacità di ben 4,2L e potenza di 1400W. La bella notizia? Al momento è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 99,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, per uno sconto del 29%!

Moulinex Easy Fry & Grill, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice ad aria, dotata di tecnologia Extra Crisp, garantisce pasti gustosi in meno tempo e con minore impiego di olio rispetto alla frittura tradizionale, ed è particolarmente consigliata alle famiglie che desiderano poter gustare piatti croccanti e dorati senza l'uso di olio, riducendo del 99% i grassi aggiunti rispetto alla cottura tradizionale. La sua capacità di 4,2L rende possibile, infatti, preparare pasti fino a 6 persone, rendendola perfetta anche per cene familiari o con amici.

Grazie agli 8 programmi predefiniti e uno manuale, è possibile deliziare il palato con una varietà di piatti che vanno dalle patatine fritte, crocchette, a pollo, pizza, carne, pesce, verdure fino ai dolci. Inoltre, il suo design compatto ed elegante in acciaio inossidabile, unito alla facilità di pulizia, lo rende un alleato prezioso in cucina per chi preferisce soluzioni pratiche ma esteticamente gradevoli.

Insomma, soprattutto al prezzo conveniente di 99,99€, la Moulinex Easy Fry & Grill rappresenta un investimento più che consigliato: la sua struttura in acciaio inossidabile, unita alla tecnologia avanzata e alla facilità d'uso, la rendono una scelta eccellente per chiunque desideri cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto.

